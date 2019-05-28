Bakan Çavuşoğlu'ndan Neçirvan Barzani'ye tebrik
37 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:23 Kaynak: AA
, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani
'yi tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, telefonla aradığı Barzani'ye tebriklerini iletti.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Neçirvan Barzani, IKBY parlamentosunda bölgesel başkanlık için düzenlenen ve 81 milletvekilinin hazır bulunduğu olağan oturumda, 68 oy alarak bölgesel başkan seçilmişti.
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