Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu'ndan Neçirvan Barzani'ye tebrik
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Neçirvan Barzani'ye tebrik

37 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Neçirvan Barzani'ye tebrik, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, telefonla aradığı Barzani'ye tebriklerini iletti.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Neçirvan Barzani, IKBY parlamentosunda bölgesel başkanlık için düzenlenen ve 81 milletvekilinin hazır bulunduğu olağan oturumda, 68 oy alarak bölgesel başkan seçilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:23 Kaynak: AA
Irak Bölgesel Yönetimi, Mevlüt Çavuşoğlu, Mesut Barzani, Güncel
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