Bakan Çavuşoğlu: O İttifakın İçinde Sırtını Kandil'e Dayayan Bir Parti Var 1

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Cumhur İttifakı'nın vatanını milletini sevenlerin kurduğu bir ittifak olduğunu söyledi. Millet İttifakı'na eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, "O ittifakın içinde sırtını Kandil 'e dayayan, desteğini ve talimatını PKK 'lılardan alan siyasi bir parti ve PKK'lılar var" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökcen Özdoğan Enç 'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, 31 Mart seçimleri öncesi iki şey gözlemlediğini söyledi. İdeolojiden uzak bir şekilde şehirlere sahiplenildiğini gördüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, vatandaşların şehrine hizmet etme eğilimindeki kişileri seçmeye yönelik eğilimlerini gördüğünü kaydetti. Çavuşoğlu, " İzmir 'de adayımız Nihat Zeybekci ile dolaşırken gördüğümüz her CHP 'li, 'Yeter artık biz enayi değiliz. Bize hizmet edecek insanları seçeceğiz, ne olur gelin, sizi seçeceğiz' dedi. Çankaya 'da da bunu gördüm. Çünkü yıllardır CHP'ye oy veren vatandaşlarımız aday kim olursa olsun ona oy verdi. O adaylar yine biz seçileceğiz diyor ya da partisi kapasitesi var mı yok mu düşünmeden aday gösteriyor. Ama artık halkımızın uyandığını gördük" diye konuştu.'CHP, PKK'YI TERCİH ETMİŞTİR'Bu seçimde başka bir kriterin de vatan- millet sevgisi olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Milletimiz vatanına ve milletine sahip çıkan parti ve adaylara o verme eğiliminde. Bu seçimde iki ittifak var. Cumhur İttifakı vatanını milletini sevenlerin kurduğu bir ittifaktır. Diğer tarafta ise adına Millet İttifakı deniliyor ama bize göre o bir illet ittifakıdır. O ittifakın içinde sırtını Kandil'e dayayan, desteğini ve talimatını PKK'lılardan alan siyasi bir parti ve PKK'lılar var. Biz kimsenin vatan- millet sevgisini sorgulamıyoruz ve tekelimizde değil ama bizim gibi vatanını milletini seven vatandaşlarımız bu kirli oyunu görüp kirli ittifakın adaylarına vermeyeceğini söylüyor. Hatta çok sayıda CHP'li partisinden istifa etti. CHP millet yerine vatana ihanet eden HDP ve PKK'yı tercih etmiştir, müttefik seçmiştir. Ağzımdan çıkan her kelimeye dikkat etmemiz lazım. Ama Antalya 'da daha önce yaptığım bir konuşmada 'Bu CHP'nin içinde DHKP- C'liler var' dedim. 'CHP'nin içinde PKK sempatizanları var' dedim. 'Eğer tersini düşünenler varsa beni mahkemeye versinler' dedim. Milletimiz bu gerçeği görmeye başladı."DENİZ BAYKAL'A SAYGI MHP ile ülkenin bekası için ittifak yaptıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye 'nin hizmetkarı olacaklarını söyledi. Antalya'dan her partiden gelen vekil ve belediye başkanlarının önüne düştüklerini belirten Çavuşoğlu, CHP'nin önceki Genel Başkanı Deniz Baykal 'ın sevip saydıkları bir büyükleri olduklarını belirterek, "Sayın Baykal'a bir büyüğümüz, kendi Genel Başkanımıza gösterdiğimiz saygının aynısını gösterdik. Rabbim şifa versin" dedi.MURATPAŞA ELEŞTİRİSİAntalya'nın merkez ilçeleri Muratpaşa ve Konyaaltı 'nı kale gibi görüp yatanların proje üretemeyeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, ideoloji ve hamasetle bir noktaya gidilebileceğini söyledi. Milletin her şeyin farkında olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Muratpaşa arzu ettiğimiz medeni bir şehir olamamıştır. Kentleşme bakımından neresi güzel, hangi projesi var? Mevcut başkan CHP'li Ümit Uysal ile ilgili bir şey demiyorum. Şahıslarla ilgili bir şeyimiz yok. Bu tür siyaset anlayışını doğru bulmuyoruz. Kritik bir seçim öncesindeyiz. Muratpaşa'da Enç'in projelerini hayata geçireceğiz, çünkü buna benzer projeleri çok yaptık. Kepez mi daha ileri Muratpaşa mı? Tabii ki Kepez. Kepez en iyi yaşanabilir ilçelerimizden biri olmuştur" diye konuştu.Konuşmasının ardından Çavuşoğlu, protokol üyeleri ile aile fotoğrafı çektirdi. - Antalya