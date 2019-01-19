Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez'den Büyükşehir Belediyesine Ziyaret

Bakan Dönmez'den Büyükşehir Belediyesine Ziyaret

22 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Malatya programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret etti.

Bakan Dönmez'den Büyükşehir Belediyesine Ziyaret, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Malatya programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yatırım ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in belediye ziyaretine, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ile kalabalık bir heyet katıldı.

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu çevreci projeler ile Türkiye'de örnek illerden biri haline gelmiştir. Malatya Entegre Çevre Projesi Türkiye'de ilk entegre tesislerden biridir." dedi.

Malatya'da iki gün içerisinde çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini belirten Bakan Dönmez ise "Malatya'yı Malatya dışındakiler sadece kayısısı ile tanıyabilir ama biz Malatya'nın kayısının haricinde hem yer altı hem yerüstü zenginliklerinin de olduğunu biliyoruz. Madencilik acısından, güneş enerjisi acısından biz sadece şehrin görünen yüzü ile değil aynı zamanda görünmeyen yüzü, yer altı zenginlikleri ile birlikte değerlendirmekteyiz. Sayın Belediye Başkanımız da belirtti, bölgenin en gelişmiş illerinden biri Malatya. Malatya'nın gelişmişlik seviyesini daha yukarılara taşımasını arzu etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerinin şehrin imar ve çevre projelerinin yanı sıra atık yönetimi projelerini de hayata geçirdiğini belirten Dönmez, "Sayın Başkanımızdan Malatya'da enerji alanında yapılan çalışmalar ve atıktan enerji üretimi hakkında bilgiler alacağız. Bize düşen bir nokta varsa da desteklerimiz devam edecektir" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat günün anısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e kayısı, kayısı kristali ve bakır semaver hediye etti.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi tarafından enerji alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:42 Kaynak: İHA

Fatih Dönmez, Uğur Polat, Abdullah Hacı, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Eski DEAŞ'la Mücadele Temsilcisine Sert Yanıt: Analizin Saçma Boş Konutlara Seçmen Kaydı Yapan Nüfus Müdürlüğü Çalışanı Yakayı Ele Verdi

ABD'de Federal Hükümetin Kapalı Olmasından Dolayı Maaş Alamayan Çalışanlar, Çareyi Tefecilerde Buldu Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Boş Meydana Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 21:04:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez'den Büyükşehir Belediyesine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]