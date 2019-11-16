Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez TürkAkım Projesi'nin yıl sonuna kadar biteceğini açıkladı
Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez TürkAkım Projesi'nin yıl sonuna kadar biteceğini açıkladı - Son Dakika Ekonomi

Bakan Dönmez TürkAkım Projesi'nin yıl sonuna kadar biteceğini açıkladı

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırklareli'nin Vize ilçesinde TürkAkım Projesi'ne yönelik yaptığı açıklamada, bir aksilik olmazsa bu yıl sonuna kadar projenin bitirileceğini söyledi.

Bakan Dönmez TürkAkım Projesi'nin yıl sonuna kadar biteceğini açıkladı, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırklareli'nin Vize ilçesinde TürkAkım Projesi'ne yönelik yaptığı açıklamada, bir aksilik olmazsa bu yıl sonuna kadar projenin bitirileceğini söyledi.


Kırklareli'nin Vize ilçesine gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilçedeki Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım Projesi'nin şantiye sahasında incelemelerde bulundu.


Dönmez, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Avrupa açısından enerji güvenliğine büyük katkı sağlayacağı öngörülen TürkAkım sahasında teknik incelemede bulunmak üzere Kırklareli'de bulunduğunu söyledi.


"Bu yıl sonuna kadar projeyi bitirmiş olacağız"


Bakan Dönmez açıklamasında, "İlgili çevre ve orman mevzuatına göre gerekli izinler alındı ve geçtiğimiz Aralık ayında ihalesi tamamlanarak sözleşme imzalandı. 1 yıl içerisinde de tamamlanması öngörüldü. İnşallah bir aksilik olmazsa bu yıl sonuna kadar projeyi bitirmiş olacağız. TürkAkım iki hattan oluşuyor. Karadeniz boyunca iki hat geliyor. Hatların ikisi de Kıyıköy'de karaya çıkıyor. Bir tanesi bizim iç hatlarımıza ulusal iletim ağımıza bağlanıyor, diğeri de Bulgaristan sınırına uzanan bir güzergah takip ediyor. Bulgaristan üzerinden Sırbistan üzerinden Avrupa'ya giden bir güzergah söz konusu. Bu projede Türkiye toprakları içerisinde yer alan ikinci hatta GAZPROM ile BOTAŞ'ın bir ortaklığı da söz konusu. Her iki hat da inşallah bir aksilik çıkmazsa aralık ayı içerisinde tamamlanmış olacak" diye konuştu. - KIRKLARELİ

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:42 Kaynak: İHA
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