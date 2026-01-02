Bakan Ersoy, 2025'te En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Turizm

Bakan Ersoy, 2025'te En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Açıkladı

Bakan Ersoy, 2025\'te En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Açıkladı
02.01.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında Türkiye'deki müze ve örenyerlerine yapılan ziyaretlerin sonuçlarını paylaştı. Yıl boyunca toplam 33 milyon 129 bin 106 kişi, müzeleri ziyaret etti. En çok ziyaret edilen yerler arasında Efes Örenyeri, Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Göreme Örenyeri, Zelve-Paşabağlar Örenyeri ve Galata Kulesi yer aldı. Bakan Ersoy, müzelerin Türkiye Yüzyılı vizyonunda stratejik bir rol üstlendiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında Türkiye genelindeki müze ve örenyerlerine yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yıl boyunca 33 milyon 129 bin 106 ziyaretçinin müzelerle buluştuğunu açıklayan Ersoy, "2025'te sadece çalışmadık; kültür hayatımıza kalıcı izler bıraktık" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki müzelerin, geçmişle bugünü buluşturan en güçlü kültür durakları olmaya devam ettiğini vurgulayan Ersoy, müze ve örenyerlerine gösterilen yoğun ilginin, kültürel mirasa yönelik yatırımların ve koruma-yaşatma politikalarının karşılık bulduğunu ifade etti.

Bakan Ersoy, 2025'te En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Açıkladı


Müzeler, Kültür Hayatının Merkezinde

Müzelerin yalnızca sergileme alanları değil; öğrenmenin, keşfetmenin ve ortak hafızayı canlı tutmanın merkezleri hâline geldiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, ziyaretçi sayılarındaki artışın kültürle kurulan bağın güçlendiğinin en somut göstergesi olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, 2025'te En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Açıkladı


En Çok Ziyaret Edilen 5 Müze ve Örenyeri

2025 yılında en fazla ziyaret edilen müze ve örenyerleri şöyle sıralandı:

  1. Efes Örenyeri – 2 milyon 550 bin 458 ziyaretçi
  2. Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri – 2 milyon 299 bin 914 ziyaretçi
  3. Göreme Örenyeri – 1 milyon 184 bin 285 ziyaretçi
  4. Zelve–Paşabağlar Örenyeri – 1 milyon 141 bin 219 ziyaretçi
  5. Galata Kulesi – 951 bin 338 ziyaretçi
Bakan Ersoy, 2025'te En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Açıkladı


"Ortak Hafızayı Geleceğe Taşıyoruz"

Elde edilen rakamların kültürel mirasa verilen önemin güçlü bir yansıması olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Müzelerimiz; geçmişi koruyan, bugünü anlamlandıran ve geleceğe yön veren mekânlar. 2025'te attığımız adımlarla kalıcı bir iz bıraktık. Bu yaklaşımı daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz."

Bakan Ersoy, kültürel mirasın korunması, erişilebilirliğin artırılması ve nitelikli ziyaretçi deneyiminin yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, müzelerin Türkiye Yüzyılı vizyonunda stratejik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, 2025'te En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Açıkladı
Bakan Ersoy, 2025'te En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Açıkladı
Bakan Ersoy, 2025'te En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Açıkladı

Kültür Sanat, Turizm, Gezin, Son Dakika

Son Dakika Turizm Bakan Ersoy, 2025'te En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Açıkladı - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor
Mamdani’nin eşinin giydiği 27 bin liralık çizmeler ülkeyi ayağa kaldırdı Mamdani'nin eşinin giydiği 27 bin liralık çizmeler ülkeyi ayağa kaldırdı
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Arda Güler için çılgın teklif Arda Güler için çılgın teklif
Öğrencilere yedireceklerdi Hepsi toprağa gömüldü Öğrencilere yedireceklerdi! Hepsi toprağa gömüldü
261 yıllık dev banka onlarca şubesini kapatıyor 261 yıllık dev banka onlarca şubesini kapatıyor
Ramos eski kulübünü satın alıyor Ramos eski kulübünü satın alıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
01:21
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:30:03. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy, 2025'te En Çok Ziyaret Edilen Müzeleri Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.