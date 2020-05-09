Bakan Ersoy, 'Beyoğlu Kültür Yolu' çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Bakan Ersoy, 'Beyoğlu Kültür Yolu' çalışmalarını inceledi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Galata Kulesi'nin bulunduğu meydanı turizm açısından daha değerli hale getirmek ve kültür sanat etkinliklerinin başlangıç noktası yapmak hedefiyle hazırlanan Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nde çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bakan Ersoy'un, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında yer alan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Tarihi Atlas Sineması ve Atatürk Kültür Merkezi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde incelediği kaydedildi.

BU YIL TAMAMLANACAK

Açıklamada, Galata-Port'tan Taksim Meydanı'na uzanan Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin bu yıl içerisinde tamamlanması ve İstanbul ile Türkiye'nin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmasının beklendiği belirtildi..