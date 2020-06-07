BAKAN ERSOY TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

BAKAN ERSOY TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamlanan "Beyoğlu Kültür Yolu Projesi" kapsamında hizmete sunulacak 'Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı.

BAKAN ERSOY TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI, System.String[]

Restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamlanan "Beyoğlu Kültür Yolu Projesi" kapsamında hizmete sunulacak 'Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılış Törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile birlikte katıldı. Bakan Ersoy ve eşinin tören boyunca maske taktığı görüldü.

Açılış töreninde konuşan Ersoy, "Galata Kulesi'nin içeriğini değiştiriyoruz. Artık sadece Galata Kulesi olmayacak, Galata Kulesi'nin içinde biliyorsunuz, kafeterya restoran, çalışma ofisleri bulunuyor. Galata Kulesi'nin özüyle bağdaşmayan tüm bu alanları dışarıya çıkarıyoruz. ve kuleden gözlemlediğiniz bütün o cazibe noktalarının içeride tüm detaylarını göreceğiniz bir müze haline getireceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu Projesi" kapsamında hizmete sunulacak ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamlanan 'Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı. Müzik dinletisiyle başlayan törende, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi tanıtım filmi yayımlandı. Törene Ersoy'un yanı sıra eşi Pervin Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile kültür ve sanat camiasından temsilciler de katıldı. 35 gün gibi kısa bir sürede restorasyonu tamamlan merkezde, 110 kişilik bir tiyatro salonu, 97 kişilik bir cep sineması, 140 metrekarelik çok amaçlı bir salon ve iki küçük sergi salonu bulunuyor.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU PROJESİ

Konuşmasının başında 'Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nden bahseden Ersoy, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz dünya çok önemli bir süreçten geçiyor. Özellikle Mart ayı itibarıyla bu salgın Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, gerek Sağlık Bakanlığımız olsun, gerek bilim kurulumuzun doğru ve aktif çalışmalarıyla İnşallah salgının sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. ve inşallah bundan sonra hızlı bir şekilde Türkiye'nin ve tüm dünyanın ihtiyacı olan normalleşme sürecine geçmiş bulunuyoruz. Bu sürecin başlangıcında da böyle bir açılışla, kültürde de normalleşmeye örnek olan bir açılışla da denk getirdiğimiz için ayrıca mutluyum. Biliyorsunuz, Galataport'un nisan ayında açılması gerekiyordu ama maalesef gemilerin salgın sürecinde olumsuz etkilenmesi nedeniyle açılış ertelendi. Ama Galataport ve AKM projeleri ile birlikte biz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bakan yardımcıları ile birlikte bu projeyi daha da etkin bir hale getirelim, hem Beyoğlu, hem İstanbul, hem kültür, hem turizme güzel bir çalışma yapalım dedik ve Beyoğlu Kültür Yolu Projesini tasarladık. Biz bu projeyi yılbaşından önce tasarladık ve çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Proje Galataport ile başlıyor. Galataport'un cruise dışında bir özelliği de etkinlik alanları olması. Sadece yabancı gemilere hitap etmiyor, İstanbullunun yeni çekim merkezi olacak birçok etkinlik alanını da içinde bulunduruyor. Hem yerli hem yabancı turist profilini çeken bu cazibe noktasının, İstanbul'da bir zamanların en popüler merkezlerinden biri olan Beyoğlu'na aktarılması üzerine bir proje gerçekleştirdik."

GALATA KULESİ MÜZE OLUYOR

Proje kapsamında Galatport'taki cazibe alanını, Galata Kulesi ile birleştireceklerini dile getiren Ersoy, "Galata Kulesi biliyorsunuz, Ceneviz yangın kulesi aslında ve İstanbul'un ilk özgün meydanlarından da biri. Bunu hem bir cazibe noktası hem de Galata Kulesi'ne çıktığınız zaman İstanbul'un cazibe noktalarını, kültür ve arkeolojik değerlerini çok güzel bir şekilde hakim olduğunuz noktalardan biri. Biz Galata Kulesi'nde de bu hafta itibarıyla projeyi tamamladık, Haziran sonuna kadar restorasyon ihalesini tamamlayacağız. Çok hızlı bir şekilde, 15 Eylül tarihinde Galata Kulesini hizmete alacağız. Galata Kulesi'nin içeriğini değiştiriyoruz. Artık sadece Galata Kulesi olmayacak, Galata Kulesi'nin içinde biliyorsunuz, kafeterya restoran, çalışma ofisleri bulunuyor. Galata Kulesi'nin özüyle bağdaşmayan tüm bu alanları dışarıya çıkarıyoruz. ve kuleden gözlemlediğiniz bütün o cazibe noktalarının içeride tüm detaylarını göreceğiniz bir müze haline getireceğiz. Meydanda gerekli kamulaştırmaları da yapıp, Ceneviz Meydanı'na eski özelliğine katacağız. Oradaki yokuşu da doğal bir amfi şeklinde düzenleyip, kültür aktiviteleri  merkezi haline getireceğiz. Yani artık orası bir kültür meydanı haline gelecek." şeklinde konuştu.

ATLAS SİNEMASI TÜRKİYE'NİN İLK SİNEMA MÜZESİ OLACAK

Atlas Pasajı ve Sineması ile ilgili yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Ersoy, "Eylül sonuna kadar buradaki renovasyon çalışmamızı da bitiriyoruz. Türkiye'nin ilk sinema müzesini Eylül ayı itibarıyla hizmete alıyoruz. Oranın çok güzel bir sinema salonu var, oranın da restorasyonunu tamamlıyoruz. Artık Yeşilçam ve Türk Sinemasının galalarını Beyoğlu'nda gerçekleştireceğiz. Atlas Pasajı'nın, Atlas Sinemasının önünden, Beyoğlu'na bir kırmızı halı atacağız. Hem sinema müzesi olacak, hem de içinde çok amaçlı kullanılacak bir salon yarattık. Emek Sinemasının da çok güzel bir salonu var, orayla da görüşüyoruz, inşallah orayı da aktif bir şekilde Devlet Tiyatroları ve Özel Tiyatroların kullanabileceği bir hale getireceğiz. İstiklal Marşı şairimizin son yıllarını geçirdiği Mısır Apartmanını da Mehmet Akif Ersoy Müze Evi haline getiriyoruz. İnşallah vefat ettiği gün olan 27 Aralık'ta açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

"AKM İNŞAATINI YILSONUNDA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Temelini Sayın Cumhurbaşkanımızın attığı AKM, çok hızlı bir şekilde inşaatına devam ediliyor. Kaba inşaatı geçen hafta tamamlandı, şimdi hızla içinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Pandemi sebebiyle ve sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle bazı gecikmeler olsa da orada da hedefimiz inşaatı yılsonunda tamamlamak.

35 GÜNDE RESTORASYONU TAMAMLANDI

Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi çalışmalarında çok hızlı hareket ettiklerini ifade den Ersoy, " 35 gün gibi bir sürede restorasyonu tamamladık. Burada bizim 110 kişilik bir tiyatro salonumuz var, 97 kişilik bir cep sinemamız var. Cep sinemasında gündüzleri çocuk filmleri, akşamları ise kısa metrajlı sanat filmlerine ağırlık verilecek. Girişte 140 metrekarelik çok amaçlı bir salonumuz var. Bunu da galerilere, sergilere, sanatçılara tahsis edeceğiz. İki de küçük salon var. Bu şekilde, söz verdiğimiz gibi inşallah Beyoğlu Kültür Yolu Projesini yıl sonuna kadar tamamlamış olacağızö ifadelerini kullandı.

- İstanbul
Tarık Zafer Tunaya, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 05:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ERSOY TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

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