Bakan Fidan, ABD ve İran\'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı! Mesele Hürmüz değilmiş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yürütülen müzakerelerde gelinen son duruma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, sürecin özellikle nükleer başlıkta tıkandığını ifade etti.
Anadolu Ajansı Editör Masası’nda konuşan Fidan, tarafların son durumu kamuoyuyla paylaştığını belirterek, “Dün itibarıyla taraflar aldıkları mesafeyi açıkladı. ABD tarafı daha net bir açıklama yaptı. Taraflar başlangıç pozisyonlarını ortaya koydu” dedi.
Bakan Fidan, "Amerikalılar ve İranlılar evlerine gittiler, İranlıların özellikle Amerikalıların yaptığı teklifi değerlendirecekler, bir cevap verecekler diye düşünüyorum. Müzakere edilecek konu başlıklarına baktığınız zaman bunların, 15 gün içinde nihai bir imzalanacak bir belgeye bağlanması teknik olarak da çok fazla mümkün olmayabilirdi. Taraflar iyi giderlerse ilave bir ateşkes gündeme gelebilir, 45 gün, 60 gün" dedi.
Tarafların ateşkes konusunda ortak bir noktada buluştuğunu dile getiren Fidan, “Her iki taraf da ateşkes konusunda samimi ve bu ihtiyacın farkında” ifadelerini kullandı.
Sürece ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede de bulunan Fidan, “Her zaman için bir İsrail oyunbozanlığı var” diyerek müzakerelerde yaşanan zorluklara işaret etti.
Fidan ayrıca savaşın barış yoluyla sonuçlanması için Türkiye'nin elinden geldiğini açıkladı.
İran'a da Hürmüz Boğazı için çağrı yapan Fidan, “Tüm dünyanın istediği, uluslararası geçişin serbest olması ve engellenmemesi" dedi.
