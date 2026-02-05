Bakan Göktaş: Sunduğumuz tüm hizmetleri kalıcı ve köklü bir sisteme dönüştüreceğiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonuyla, 2026- 2035 yıllarını kapsayan dönemde gerçekleştirdiğimiz tüm bu politikaları, sunduğumuz tüm hizmetleri kalıcı ve köklü bir sisteme dönüştüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da 4 bin 370 hak sahibinin belirleneceği 'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Ev Sahibi Türkiye' kura çekim törenine katıldı. Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa kent protokolü ve başvuru yapan vatandaşlar katıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş törende yaptığı konuşmada, kura sonucu isimleri belirlenecek hak sahiplerinin heyecanına ortak olmak ve sevincini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ülkemizi, şehirlerimizi eserle, hizmetle büyütüyor, her adımda Türkiye'nin gücüne güç katıyoruz. Kimseyi geride bırakamayan bir sosyal devlet anlayışıyla, her vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran, refahını artıran yatırımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi, bize bir kez daha gösterdi ki güçlü şehirler, güvenli konutlarla kurulur. Bu vesileyle 3 yıl önce 6 Şubat'ta hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün Türkiye'nin her yerinde dayanıklı yuvaları kararlılıkla inşa ediyoruz. 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz 500 bin sosyal konut bu projelerden sadece biridir. Sosyal konutlar, şehirlerimizin planlı büyümesini sağlayan mahalle kültürünü güçlendiren bir yatırımdır. Bugün de hep birlikte Afyonkarahisar'ımızda 4 bin 370 konutun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bu projede engelli ve şehit yakınlarımız için de özel bir kontenjan ayrıldı. Böylece 81 ilimizin tamamında, vatandaşlarımızın ev sahibi olma hayalini 'Yüzyılın Konut Projesi' ile gerçek kılıyoruz" dedi.

'AİLE DEĞERLERİMİZİ VE GENÇ NÜFUSU KORUYAN POLİTİKALAR HAYATA GEÇİRDİK'

Bir evi sıcak yuvaya dönüştürenin güçlü aile bağları ve komşulukla büyüyen dayanışma iklimi olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu anlamda hayata geçirilen her bir sosyal konut projesi 'aile dostu' anlayışımızın kıymetli bir parçasıdır. 2025 Aile Yılı, bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin seferber olduğu bir dönüm noktası oldu. Bu süreçte aile değerlerimizi ve genç nüfusu koruyan politikalar hayata geçirdik. Ailenin önemini bizlere yeniden hatırlatan faaliyetler, etkinlikler gerçekleştirdik. Evlenecek gençlerimize ve çocuk sahibi olmak isteyen ailelere sunduğumuz desteklerle aile bütçesine katkı sağladık. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonuyla da 2026- 2035 yıllarını kapsayan dönemde gerçekleştirdiğimiz tüm bu politikaları, sunduğumuz tüm hizmetleri kalıcı ve köklü bir sisteme dönüştüreceğiz" diye konuştu.

'AİLELERİN, KADINLARIN, GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN YANINDAYIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Afyonkarahisar'ı yeni yatırımlarla güçlendirmeye, öncü şehirlerden biri haline getirmeye gayret ettiklerini kaydeden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu süre zarfında şehrimize yaklaşık 139 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların her biri Afyonkarahisar'ın kalkınmasını hızlandıran, istihdamı artıran ve hemşerilerimizin hayat kalitesini yükselten kalıcı eserlerdir. Bu yatırımların her biri ulaşımı ve altyapıyı güçlendiren, yaşam konforunu yükselten kapsamlı bir hamledir. Bu yatırımların her biri tarımda, sanayide üretimi büyüten Afyonkarahisar'ın ekonomisine yeni bir ivme kazandıran projelerdir. Sosyal alanda aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza yönelik hizmetlerden, gençlerimize dönük desteklere kadar şehrimizin her kesimine dokunan çalışmalardır. Bu doğrultuda bakanlık olarak, aile ve sosyal hizmetler alanında 10,8 milyar liralık yatırım ve desteklerle vatandaşlarımıza dokunan hizmet ağımızı büyüttük. 10'unu sadece 1 yıl içinde açtığımız, 16 aile destek merkezlerimizle, ailelerin, kadınların, gençlerin ve çocukların yanındayız. 36 kuruluşumuzla, Afyonkarahisar'ın tüm ilçelerine hizmetlerimizi ulaştırdık. Göreve geldiğimizde Afyon merkez huzurevinin yeniden inşası sözünü vermiştik. İnşallah Ocak 2027'de huzurevimizi hizmete açacağız. Yine Afyonlu engelli ailelerimize söz verdiğimiz bir hizmeti, gündüzlü engelsiz yaşam merkezimizi şehrimize kazandıracağız. Diğer yandan, evde bakım yardımıyla 4 bin 367 Afyonlu vatandaşımızın kendi evlerinde huzurla yaşamalarını sağlıyoruz. Bunun için sadece geçtiğimiz yıl, evde bakım yardımıyla sadece Afyonkarahisar'a 581,6 milyon lira kaynak aktardık. Ayrıca bugün Türkiye genelinde 5,4 milyar lira yaşlı aylığı 4,3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 9,7 milyar liralık destek ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladık. Bunun yanı sıra 2025 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla 39 bin 328 Afyonlu hane için 2 milyar lira düzenli yardım sağladık. Bugün, memleketime yeni bir hizmet daha sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Halil Rıfat Paşa'nın bir sözü vardır, 'Gidemediğin yer senin değildir'. Biz de bu anlayışla, her vatandaşımıza ulaşacak Mobil Sosyal Hizmet Araçlarımızı bugün hizmete açıyoruz. Hizmet araçlarımız Afyonkarahisar'da her mahalleye, her köye ulaşacak. Böylece, kapısını çalmadığımız hane, elini tutmadığımız hemşehrimiz kalmayacak. Sosyal devletin şefkatini, sıcaklığını Afyonkarahisar'ın her mahallesine, her köyüne ulaştıracağız."

Çekilecek kura ile Afyonkarahisar'da binlerce ailenin hayatında yeni bir sayfa açılacağını kaydeden Bakan Göktaş, "Bugün hak sahibi olan ailelerimiz için devletimizin sözü bir kez daha yerine gelecek. Şunu ayrıca vurgulamak isterim ki bu projeyle bu güzel şehre sadece konut kazandırmıyoruz; mahalle kültürünü, komşuluk hukukunu, çocuklarımızın güvenle büyüyeceği şehirlerimizi güçlendiriyoruz. Afyonkarahisar'ın her ilçesinde, her mahallesinde sosyal hizmetin gücünü daha da görünür kılıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın konuşmasının ardından hak sahiplerini belirlemek üzere kura çekimi gerçekleştirildi.