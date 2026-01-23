Bakan Göktaş'tan Kreşte Şiddet İddiasına Ziyaret - Son Dakika
Bakan Göktaş'tan Kreşte Şiddet İddiasına Ziyaret

Bakan Göktaş\'tan Kreşte Şiddet İddiasına Ziyaret
23.01.2026 18:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, şiddete uğrayan çocuğu ziyaret edip sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı bir kreşte şiddet ve istismara uğradığı belirtilen 3 yaşındaki çocuğu ve ailesini evinde ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Göktaş, "Kreş adı altında 'çocuk eğitim merkezi' uyguladıklarını görüyoruz. Ailelere bunun bir kreş olduğunu ifade ediyorlar. Denetim mekanizmalarının yeterince işletilmemesinden üzüntü duyduk. Bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve başka çocukların da korunması adına sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.

Olay, Güzeltepe Mahallesi'nde bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre bir aile 3 yaşındaki çocukları U.B.'yi aynı mahallede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye bağlı kreşe gönderdi. Bunun üzerine aile, eve gelen çocuğunun vücudunda morluklar gördü ve kreşe gitti. Çocuklarının şiddete uğramış olabileceğini değerlendiren aile kreşteki yetkililerle görüşerek kreşteki kamera görüntülerini istedi. Olayın ardından aile karakola gidip kreşteki görevliler hakkında şikayetçi oldu. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 3 yaşındaki U.B. ve ailesini evinde ziyaret etti.

'DUYDUKLARIM GERÇEKTEN AKIL DIŞIYDI'

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Bir anne ve bir bakan olarak ailemizi ziyaret ettim. Duyduklarım gerçekten akıl dışıydı. Aile, çocuğunu bir kreşe bıraktığını düşünürken, buranın aslında ne Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın denetiminde olmayan, 'çocuk etkinlik merkezi' adı altında faaliyet gösteren, dolayısıyla bakanlıklarımızın denetim mekanizmasının dışında tutulduğunu gördük" dedi.

'MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ'

Bakan Göktaş, "5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında bu yetkimiz bulunuyor. Valiliğimiz müfettiş görevlendirdi. Biz de bakanlık olarak kendi teftişimizi süreçle ilgili başlattık. Ailemizin çocuklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Sürecin bütün detaylarıyla etraflıca inceleneceğine inanıyorum" diye konuştu.

KAMERA KAYITLARINA 20 GÜN SONRA ULAŞILDI

Bakan Göktaş, "Aile gerekli mercilere gidiyor. Fakat hiçbir şekilde sesini duyuramıyor. Mevzuat gereği belirli yerlerde kamera olması gerekiyor. Ailenin anlatımına göre olayların, kameranın olmadığı alanlarda, sınıf, lavabo ya da kör noktalarda yaşandığı belirtiliyor. Ailenin bu iddiasını çok ciddiye aldık. Ailenin bu süreçte yalnız kaldığı için, artık sitem edip konuyu basına taşımak zorunda kaldığını üzülerek gördük" ifadelerini kullandı.

'PERSONELİN AÇIĞA ALINMASI BEKLENİRDİ'

Bakan Göktaş, "Şu ana kadar açığa alma ya da yürütülen denetim süreçleriyle ilgili bize intikal eden bir bilgi bulunmuyor. Normalde bu tür süreçlerde personel açığa alınır, soruşturma başlatılır ve aileye gerekli destek sağlanır. Ancak böyle bir sürecin işletilmediği görmüş olduk" dedi.

'SÜRECİN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Bakan Göktaş, "Farklı isimler altında faaliyet gösterilmesi yasal değil. Kreş adı altında çocuk eğitim merkezi uyguladıklarını görüyoruz. Ailelere bunun bir kreş olduğunu ifade ediyorlar. Denetim mekanizmalarının yeterince işletilmemesinden üzüntü duyduk. Bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve başka çocukların da korunması adına sürecin yakın takipçisi olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

