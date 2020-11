Bakan Karaismailoğlu'ndan pastırma esprisi - Son Dakika

Kastamonu'da basın mensuplarının pastırma konusunda Kastamonu ve Kayseri'yi kıyaslaması konusunda soru yönelttiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haftaya Kayseri'ye gideceğini belirterek, "Beni Kayserilerle kavga ettirmeyin" esprisinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nasrullah Meydanında esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretinde kendisine Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri olan çekme helva ile Kastamonu pastırması ikram edildi. Kastamonu pastırmasın tadan Bakan Karaismailoğlu, bir basın mensubunun "Kayseri mi, Kastamonu mu" şeklindeki sorusuna ise, esprili bir dille "Haftaya Kayseri'ye gideceğim, beni Kayserilerle kavga ettirmeyin" şeklinde cevap verdi. Pastırmanın yapılışı hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, ardından Nasrullah Kadı Camisinde Cuma namazını eda etti. Namazın ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, bakanlığın çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkemiz, Dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerliyor"

Ulaştırma ve altyapı politikalarını Dünya'nın en güçlü 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerleyen Türkiye'ye yakışır eserler vermek üzere hayata geçirdiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizi dünyanın en büyük lojistik güçlerinden biri haline getirmek için, aklın ve bilimin ışığında, dev projelerimizi tamamlıyor, yerli ve milli teknolojilerimizi üretiyoruz. Bütünsel kalkınma yaklaşımımızla, ülkemizin dört bir köşesinde bölge, il, ilçe, mahalle, köy ayırt etmeksizin vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, yol demek hayat demek, yol demek iş demek, yol demek AŞ demek" dedi.

"Yatırımlar tarım ve sanayide ticari gücümüzü artırmaktadır"

Ulaşım yatırımlarının birçok alanda Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bu başarıda hiç şüphesiz ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımların payı tartışılamaz. Ulaştırmaya ve altyapıya yapılan yatırımlar, tarım ve sanayide ticari gücümüzü artırmaktadır. Üreticilerimizin ürünlerini yurt içi ve yurt dışındaki alıcılara hızlı, verimli ve güvenli şekilde ulaştırmasına ciddi katkılar sağlamaktadır. Bugün yenilediğimiz, güçlendirdiğimiz, tamamladığımız ve projelendirdiğimiz demiryollarımızla; kara yollarımızla, limanlarımızla, çok modlu taşımacılık yaklaşımını hayata geçiriyoruz. Üreticilerimizin zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Lojistik gücümüz kadar haberleşme yatırımlarımız ile de ekonomik canlılığa katkı veriyoruz. Kastamonulu Emine teyzemizin el işi ürününü internet aracılığı ile Avrupalı bir alıcıya satmasına yardımcı oluyoruz. Kastamonu'nun pastırmasını dünyaya ulaştırıyoruz" diye konuştu.

"Dünya'nın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık"

Çalışmaların hız kesmeden devam edeceğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın ve geleceğin Türkiye'sinin tüm ulaşım ve haberleşme ihtiyaçları karşılanacak. Yatırımlarımıza cesur ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Her ilimiz gibi Kastamonu'da bu yatırımları fazlasıyla hak eden bir şehrimiz. 2003'ten bu yana Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme altyapısına 910 milyar lira yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 27 bin 500 kilometrenin üzerine çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bugün bu il sayısını 77'ye çıkardık. 100 yıl boyunca el değmemiş demiryollarını yeniledik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, Dünya'nın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık" şeklinde konuştu.

"Kastamonu'nun ulaşım ve iletişim altyapısı için 6 milyar lira"

Kastamonu'nun ulaşım altyapısını tüm ulaşım modları ile bütünleşik bir şekilde planladıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Biz, bu dev projeleri ülkemize kazandırırken, her şehrimizin ihtiyaçları ile ayrı ayrı ilgilenmeye, yatırım yapmaya da devam ediyoruz. Hiçbir günümüzü ziyan etmiyor, her günümüzü bereketle geçiriyoruz. Kastamonu'da da çok çalışıp, pek çok projeyi gerçeğe dönüştürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kastamonu'nun ulaşım ve iletişim altyapısı için 6 milyar lira üzerinde yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 47 kilometreden, 329 kilometreye çıkardık. Çankırı'ya bölünmüş yol ile bağladık. 2016 yılında açtığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile Çankırı-Kastamonu arasını 2,5 saatten 1,5 saate düşürdük. Ilgaz Tüneli ile Kastamonu ve Çankırı arasındaki yolun ulaşım standardını yükseltmekle kalmadık, Kastamonu ve Sinop gibi sahil kesiminde yer alan merkezlerin iç kesimlerle olan bağlantısını ve aynı bölgede yer alan Kuzey TETEK Hattına ulaşımı da kolaylaştırdık. Bugün de yine Kastamonu'da yaklaşık 7 milyar lira tutarında 8 karayolu projemiz devam ediyor. Bu yaptığımız yatırımların Kastamonu'ya getireceği ekonomik fayda harcanan 7 milyar liranın kat be kat üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

"Millet için siyaset yapmıyorsanız AK Parti'nin yakaladığı başarıyı ancak rüyanızda görürsünüz"

Kastamonu'da denizcilik alanında da çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Bozkurt-İlişi, Doğanyurt, Abana, İnebolu-Gemiciler, Cide-İlyasbey, İnebolu Özlüce, İnebolu-Evrenye ile birlikte, Denizkonak, Uğurlu ve Çamaltı balıkçı barınaklarının yapım ve onarım işlerini tamamladık. Kastamonu-İnebolu Limanı Tevsii II. kısım inşaatı ile Kastamonu-Harmason ve Kastamonu-İnebolu Boyranaltı sahil tahkimatı inşaatlarını bitirdik. Şu anda Abana ve Çatalzeytin sahil tahkimatı inşaatları da devam ediyor. İnşallah 2021 yılında tamamlamış olacağız. Kastamonu'nun ulaşım ağlarını imar ederken, iletişim altyapısını güçlendirmeyi de unutmuyoruz. Fiber optik kablo uzunluğunu 954 kilometreden 2 bin 801 kilometreye çıkardık. Hızlı internet kullanıcısı adeta yok iken, bugün 312 bin üstünde hızlı internet abonesi bulunuyor. Bizim medeniyetler kenti Kastamonu için daha yapacak çok işimiz, Kastamonu için harcayacak daha çok mesaimiz var. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Ancak; siyaseti millet için yapmıyorsanız, ülkenizin, milletinizin geleceğini değil, kendi menfaatinizi düşünüyorsanız, AK Parti'nin yakaladığı başarıyı ancak ve ancak rüyanızda görürsünüz. Ülkesine hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşan bizler bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde bu yolda yürüyeceğiz."

Bakan Karaismaoğlu, ayrıca Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu da makamlarında ziyaret ederek, ilde yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı. - KASTAMONU