Bakan Karaismailoğlu'ndan pastırma esprisi - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu'ndan pastırma esprisi

13.11.2020 15:32
Bakan Karaismailoğlu'ndan pastırma esprisi, System.String[]

Kastamonu'da basın mensuplarının pastırma konusunda Kastamonu ve Kayseri'yi kıyaslaması konusunda soru yönelttiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haftaya Kayseri'ye gideceğini belirterek, "Beni Kayserilerle kavga ettirmeyin" esprisinde bulundu.

Kastamonu'da basın mensuplarının pastırma konusunda Kastamonu ve Kayseri'yi kıyaslaması konusunda soru yönelttiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haftaya Kayseri'ye gideceğini belirterek, "Beni Kayserilerle kavga ettirmeyin" esprisinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nasrullah Meydanında esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretinde kendisine Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri olan çekme helva ile Kastamonu pastırması ikram edildi. Kastamonu pastırmasın tadan Bakan Karaismailoğlu, bir basın mensubunun "Kayseri mi, Kastamonu mu" şeklindeki sorusuna ise, esprili bir dille "Haftaya Kayseri'ye gideceğim, beni Kayserilerle kavga ettirmeyin" şeklinde cevap verdi. Pastırmanın yapılışı hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, ardından Nasrullah Kadı Camisinde Cuma namazını eda etti. Namazın ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, bakanlığın çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkemiz, Dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerliyor"

Ulaştırma ve altyapı politikalarını Dünya'nın en güçlü 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerleyen Türkiye'ye yakışır eserler vermek üzere hayata geçirdiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizi dünyanın en büyük lojistik güçlerinden biri haline getirmek için, aklın ve bilimin ışığında, dev projelerimizi tamamlıyor, yerli ve milli teknolojilerimizi üretiyoruz. Bütünsel kalkınma yaklaşımımızla, ülkemizin dört bir köşesinde bölge, il, ilçe, mahalle, köy ayırt etmeksizin vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, yol demek hayat demek, yol demek iş demek, yol demek AŞ demek" dedi.

"Yatırımlar tarım ve sanayide ticari gücümüzü artırmaktadır"

Ulaşım yatırımlarının birçok alanda Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bu başarıda hiç şüphesiz ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımların payı tartışılamaz. Ulaştırmaya ve altyapıya yapılan yatırımlar, tarım ve sanayide ticari gücümüzü artırmaktadır. Üreticilerimizin ürünlerini yurt içi ve yurt dışındaki alıcılara hızlı, verimli ve güvenli şekilde ulaştırmasına ciddi katkılar sağlamaktadır. Bugün yenilediğimiz, güçlendirdiğimiz, tamamladığımız ve projelendirdiğimiz demiryollarımızla; kara yollarımızla, limanlarımızla, çok modlu taşımacılık yaklaşımını hayata geçiriyoruz. Üreticilerimizin zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Lojistik gücümüz kadar haberleşme yatırımlarımız ile de ekonomik canlılığa katkı veriyoruz. Kastamonulu Emine teyzemizin el işi ürününü internet aracılığı ile Avrupalı bir alıcıya satmasına yardımcı oluyoruz. Kastamonu'nun pastırmasını dünyaya ulaştırıyoruz" diye konuştu.

"Dünya'nın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık"

Çalışmaların hız kesmeden devam edeceğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın ve geleceğin Türkiye'sinin tüm ulaşım ve haberleşme ihtiyaçları karşılanacak. Yatırımlarımıza cesur ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Her ilimiz gibi Kastamonu'da bu yatırımları fazlasıyla hak eden bir şehrimiz. 2003'ten bu yana Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme altyapısına 910 milyar lira yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 27 bin 500 kilometrenin üzerine çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlı iken, bugün bu il sayısını 77'ye çıkardık. 100 yıl boyunca el değmemiş demiryollarını yeniledik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, Dünya'nın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık" şeklinde konuştu.

"Kastamonu'nun ulaşım ve iletişim altyapısı için 6 milyar lira"

Kastamonu'nun ulaşım altyapısını tüm ulaşım modları ile bütünleşik bir şekilde planladıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Biz, bu dev projeleri ülkemize kazandırırken, her şehrimizin ihtiyaçları ile ayrı ayrı ilgilenmeye, yatırım yapmaya da devam ediyoruz. Hiçbir günümüzü ziyan etmiyor, her günümüzü bereketle geçiriyoruz. Kastamonu'da da çok çalışıp, pek çok projeyi gerçeğe dönüştürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kastamonu'nun ulaşım ve iletişim altyapısı için 6 milyar lira üzerinde yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 47 kilometreden, 329 kilometreye çıkardık. Çankırı'ya bölünmüş yol ile bağladık. 2016 yılında açtığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile Çankırı-Kastamonu arasını 2,5 saatten 1,5 saate düşürdük. Ilgaz Tüneli ile Kastamonu ve Çankırı arasındaki yolun ulaşım standardını yükseltmekle kalmadık, Kastamonu ve Sinop gibi sahil kesiminde yer alan merkezlerin iç kesimlerle olan bağlantısını ve aynı bölgede yer alan Kuzey TETEK Hattına ulaşımı da kolaylaştırdık. Bugün de yine Kastamonu'da yaklaşık 7 milyar lira tutarında 8 karayolu projemiz devam ediyor. Bu yaptığımız yatırımların Kastamonu'ya getireceği ekonomik fayda harcanan 7 milyar liranın kat be kat üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

"Millet için siyaset yapmıyorsanız AK Parti'nin yakaladığı başarıyı ancak rüyanızda görürsünüz"

Kastamonu'da denizcilik alanında da çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Bozkurt-İlişi, Doğanyurt, Abana, İnebolu-Gemiciler, Cide-İlyasbey, İnebolu Özlüce, İnebolu-Evrenye ile birlikte, Denizkonak, Uğurlu ve Çamaltı balıkçı barınaklarının yapım ve onarım işlerini tamamladık. Kastamonu-İnebolu Limanı Tevsii II. kısım inşaatı ile Kastamonu-Harmason ve Kastamonu-İnebolu Boyranaltı sahil tahkimatı inşaatlarını bitirdik. Şu anda Abana ve Çatalzeytin sahil tahkimatı inşaatları da devam ediyor. İnşallah 2021 yılında tamamlamış olacağız. Kastamonu'nun ulaşım ağlarını imar ederken, iletişim altyapısını güçlendirmeyi de unutmuyoruz. Fiber optik kablo uzunluğunu 954 kilometreden 2 bin 801 kilometreye çıkardık. Hızlı internet kullanıcısı adeta yok iken, bugün 312 bin üstünde hızlı internet abonesi bulunuyor. Bizim medeniyetler kenti Kastamonu için daha yapacak çok işimiz, Kastamonu için harcayacak daha çok mesaimiz var. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Ancak; siyaseti millet için yapmıyorsanız, ülkenizin, milletinizin geleceğini değil, kendi menfaatinizi düşünüyorsanız, AK Parti'nin yakaladığı başarıyı ancak ve ancak rüyanızda görürsünüz. Ülkesine hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşan bizler bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde bu yolda yürüyeceğiz."

Bakan Karaismaoğlu, ayrıca Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu da makamlarında ziyaret ederek, ilde yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı. - KASTAMONU

Adil Karaismailoğlu, Kastamonu, Kayseri, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu'ndan pastırma esprisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün ilk nöbeti görüntülendi Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti Kardeşlerinin okuması için kendini feda eden küçük Ahmet, odun kırarak ailesini geçindiriyor
Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu         
15:07
Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü         
14:48
Manchester United Cristiano Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'e teklif yaptı Manchester United Cristiano Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'e teklif yaptı         
14:28
Kremlin Sözcüsü Erdoğan ile Putin'in anlaştığını açıkladı: Türk gözlem merkezi Dağlık Karabağ dışında olacak Kremlin Sözcüsü Erdoğan ile Putin'in anlaştığını açıkladı: Türk gözlem merkezi Dağlık Karabağ dışında olacak         
14:20
Son Dakika! Galatasaray'ın milli takım kampında olan bir futbolcusu koronavirüse yakalandı Son Dakika! Galatasaray'ın milli takım kampında olan bir futbolcusu koronavirüse yakalandı         
14:05
İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü "Taksim Kolektifi" ile hayat bulacak         
13:39
Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi         
12:55
Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu         
12:10
Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi         
11:59
İrem Derici, yeni şarkısı Senin Hastan için Brezilyalı modelle sarmaş dolaş klip çekti İrem Derici, yeni şarkısı Senin Hastan için Brezilyalı modelle sarmaş dolaş klip çekti         
11:58
Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz         
11:57
Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım         
11:21
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor         
10:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 15:37:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Karaismailoğlu'ndan pastırma esprisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei