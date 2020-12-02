Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A ve 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için, Gölbaşı Merkez kampüsümüzde yer istasyonları... - Son Dakika

- Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A ve 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için, Gölbaşı Merkez kampüsümüzde yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"(e-Devlet) 2020 yılında pandeminin etkisiyle, aylık ortalama kullanım sayısı 463 milyona yükseldi"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2021 yılı içerisinde hizmet vermesi planlanan Türksat 5A ve Türksat 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için, Gölbaşı Merkez kampüsümüzde yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türksat 5A - Uydu Haberleşme Verici Antenlerinin

tanıtım toplantısına katıldı. İlk olarak Türksat yetkililerinden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, verici anten sahasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün dünya coğrafyasında yüzyılların tecrübesine sahip tedarik zincirlerinin sarsıldığını, Türkiye'nin kalbinde yer aldığı Yeni İpek Yolu, Avrupa-Afrika-Avrasya üçgeninin hem ekonomik hem de lojistik açıdan güç kazandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bu durum Türkiye için fırsatları da beraberinde getirmekte. Türkiye'nin bu dönemde ulaştırma ve haberleşme alanında eksiklerini gidermesi, bu alanlarda teknolojiye ve daha da önemlisi kendi teknolojilerini üretmeye yatırım yapması çok önemlidir. Bugün attığımız her adım geleceğin büyük Türkiye'sini ve sarsılmaz ekonomisini inşa etmektedir. Bu açıdan baktığımızda Türksat, ortaya koyduğu çalışmaları ve başardıklarıyla hem bugünün hem de yarının Türkiye'si için büyük stratejik değer taşıyan bir kurumudur" diye konuştu.

"(e-Devlet) 2020 yılında pandeminin etkisiyle, aylık ortalama kullanım sayısı 463 milyona yükseldi"

Türksat'ın, 2004'ten bugüne uydu teknolojileri alanında göz ardı edilemeyecek bir yol kat ettiğini ve bugün kurum olarak önemli hamleleri de hayata geçirme aşamasında olduğunu anlatan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak, 3A, 4A, 4B haberleşme uydularımızla, dünya üzerindeki 118 ülke ve 3 milyarlık bir nüfus bugün kapsama alanımızdadır. Kamunun büyük bilişim projeleri Türksat tarafından geliştirilmektedir. Türkiye'nin en büyük bilişim projeleri arasında yer alan e-Devlet Kapısı 'turkiye.gov.tr', Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi adına Türksat tarafından işletiliyor. e-devlette, 51,5 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcı, 345'i yerel yönetimler olmak üzere, 700'e yakın kamu kurumuna ait sayısı 5 bin 300'ü aşan farklı hizmetleri alabiliyor. e-devlet kapısında, 2019 yılında aylık 319 milyon ortalama ile, yıllık 3,8 milyar adet hizmet kullanımı gerçekleşti. 2020 yılında ise pandeminin etkisiyle, aylık ortalama kullanım sayısı 463 milyona yükseldi. e-devlet mobil uygulaması, 49 milyon vatandaşımız tarafından indirildi ve 2 bin 835 farklı hizmete mobilden ulaşılabiliyor. Bugün, e-devlet kapısı Türkiye'de en çok kullanılan 7 uygulamadan biri. HES kodu üretme ve listeleme, E-Başvuru ve HES kodu sorgulama hizmetlerine de ulaşılan e-devlet kapısı, salgın sırasında kamu sağlığının korunmasına çok önemli bir destek vermiştir. Türksat, kamu kurumlarının dijital dönüşümünde de önemli bir rol üstlenmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e-dönüşümünü sağlayacak olan E-KKTC projesinin fiziki gerçekleşmesi de yüzde 95 oranında tamamlanmıştır. Yakında hayata geçirilecektir. Haberleşme uydularımız üzerinden, 223'ü yüksek çözünürlüklü olmak üzere, 430 TV ve 170 radyo kanalı yayın yapıyoruz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde ilk kez düzenlenecek olan "Türkiye Uzay Haftası"na da değinen Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin uzay yolculuğunun önemini bir kez daha ön plana çıkardığımız, dünya uzay vizyonunun sektörün öncüleri tarafından aktarılmasını sağladığımız,

atölyelerimiz ile çocuklarımıza uzay bilinci ve önemini anlattığımız, gençlerimiz ile bir araya gelerek uzay üzerine fikirlerini geliştirmelerine imkan sağladığımız bir program ile online olarak bir araya geleceğiz. Gençlerimizle birlikte, insanlığın uzay yolu macerasında, bu alanda yüksek teknolojik kabiliyete sahip sayılı ülkeleri arasındaki yerimizi alacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sorumluluk alanının yük ve yolcu taşımacılığını sağlayan sistemlerin kurulması ve yönetimi kadar "data ulaştırma" da olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Vizyonumuzda da en önemli başlıklardan biri tüm bu alanlarda zorunluluk olarak gördüğümüz dijitalleşmedir. Bu bakış açısıyla, ülkemizin, uydu-uzay, haberleşme ve yayıncılık hizmetleriyle birlikte internet ve bilişim sektöründe bölgesinde lider, dünyada da söz sahibi ülke olması için tüm kuruluşlarımızla ciddi bir stratejik çalışma yürütüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, kara, hava, demir ve denizyolları ile birlikte, bilişim otobanlarında, güvenli, hızlı ve kararlı bir şekilde ilerlemek için yerli ve milli kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Onu takip edecek Türksat 5B ve Türksat 6A'nın da devreye girmesiyle birlikte, 6 haberleşme uydumuzla uzayda çok daha güçlü olacağız. Türksat 5A'nın fırlatma anını; ülkemizde ilk defa kutlayacağımız, uzay ve havacılık vizyonumuzu pekiştirecek, Türkiye Uzay Haftası etkinlikleriyle tüm halkımıza ulaştıracağız. Bu etkinliğimiz ile ülkemizdeki uzay okuryazarlığını ve farkındalığını, bilhassa gençler arasında artıracağız" ifadelerini kullandı.

"2021 yılı içerisinde hizmet vermesi planlanan Türksat 5A ve Türksat 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için, Gölbaşı Merkez kampüsümüzde yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik"

Türksat 5A uydusunun ardından, Türkiye'nin bir diğer kilometre taşı olan uydu seviye testlerine başlanılan Türksat 5B'yi 2021 yılının ikinci çeyreğinde fırlatacaklarını bildiren Bakan Karaismailoğlu, şunları aktardı:

"2021 yılı içerisinde hizmet vermesi planlanan Türksat 5A ve Türksat 5B uydularından hizmet sunulacak yeni frekans bantları için, Gölbaşı Merkez kampüsümüzde yer istasyonları kurulum çalışmalarında ise son aşamaya geldik. Tüm bu çalışmalarımıza ilave olarak, Türkiye'nin haberleşme uydusunu üreten 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak, yerlilik ve millilik oranı bakımından büyük bir önem arz eden uydumuz Türksat 6A için ise TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde Türksat mühendislerimizin de katılımı mühendislik modeli ekipman üretim ve entegrasyonu devam ediyor. 6A uydumuzu da 2022 yılında uzaya göndereceğiz. Türksat'a ait uydu kontrol ve yer istasyonları, frekans gözlem, TV uplink ve teleport ve Ka-Bant uydu sistemleri faaliyetlerinin yürütülmesi için de Kahramankazan'da yedeklik sistemi kurulmasına devam ediyoruz. Türksat 5B uydusu ile sunulacak Ka Bant hizmetleri üç farklı gateway yer istasyonu ile verilecek. İzmir, Ankara ve Van illeri içerisinde kurulacak yer istasyonlarının kurulum çalışmalarına da başlandı. Ayrıca, kara, hava, deniz platformlarında kullanılabilen, Ka Bant haberleşme uyduları üzerinden çalışabilen hareketli anten sistemi, Türksat tarafından geliştirildi. Anten, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da aktif olarak kullanılıyor. Türksat, kara araçlarında kullanılacak anten geliştirme çalışmasında da son aşamaya gelindi. Bu hızlı ve kararlı yürüyüşümüzde bakanlığımıza bağlı kuruluşların çalışmalarını destekliyor, daha ileriye taşımaları konusunda yanlarında oluyoruz."

Açıklama sonrasında Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5A Uydusu için kullanılacak Uydu Haberleşme Verici Anten sahasını gezerek Türksat Genel Müdürü Cenk Şen'den bilgiler aldı.