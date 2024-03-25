Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Erzurum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Erzurum'da konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Erzurum\'da konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "8 Temmuz 2024 haftasında Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz ve böylelikle dünyada haberleşme uydularını kendi geliştirebilen 11 ülkeden biri olacağız. Biz her alanda yarışta en önde olmaya talibiz." dedi.

25.03.2024 14:56
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "8 Temmuz 2024 haftasında Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz ve böylelikle dünyada haberleşme uydularını kendi geliştirebilen 11 ülkeden biri olacağız. Biz her alanda yarışta en önde olmaya talibiz." dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) düzenlenen öğrenci buluşmasında, kendileri için çok önemli olan öğrencilerin, milli teknoloji hamlesinin öznesi ve sahibi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin en büyük gücü, en büyük kuvvet çarpanının, genç, dinamik ve çalışkan nüfusu olduğunu anlatan Kacır, "Bizim nüfusun ortanca yaşı 33, Avrupa'nın 43. Avrupa'dan 10, bazı Avrupa ülkelerinden ise 15 yaş daha genciz. Bu çok önemli ve değerli çünkü dünyayı yenilikçi teknolojiler değiştiriyor, dönüştürüyor ve bütün dünyada yenilikçi teknolojilere, gencecik insanların kurduğu teknoloji takımları, teknoloji ekipleri, teknolojik girişimlere imza atılıyor." diye konuştu.

"Biz milli teknoloji hamlesi adına Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ne yapıyorsak, her daim kalbine, merkezine Türk gençliğini TEKNOFEST kuşağını koyuyoruz. Bu anlayışla Türk gençliğiyle 5 yıldır dünyanın en büyük teknolojik festivallerini düzenliyoruz." diyen Kacır, 2018'de ilk TEKNOFEST'teki 14 yarışmaya 20 bin gencin katıldığını kaydetti.

2023'te, Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de TEKNOFEST düzenlediklerini anımsatan Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"44 teknoloji yarışmasına 1 milyon gencimiz katıldı. Bu, dünyada eşi benzeri olmayan bir dip dalga, bir toplumsal seferberlik ve Türk gençleri, Türk gençliği önleri açıldığında engeller kaldırıldığında ne büyük başarılara imza atacaklarını son 20 yılda bütün dünyaya gösterdi. En çok da savunma sanayinde ve havacılıkta gösterdiler. Biz 20. yüzyılın havacılık ülkelerinden biri değildik, buraya geldiğimde ETÜ Rektörü Bülent Çakmak hocam havacılık ve uzay teknolojileri bilimleri bölümünde bu yıl ilk kez öğrenci aldıklarını söyledi. Bundan büyük bir iftihar, büyük bir gurur duydum. İnanıyorum bölümdeki öğrenciler, kendilerine yakışanı yapacak ve tarihe geçecek işlere imza atacak."

"Uydularını kendi geliştirebilen 11 ülkeden biri olacağız"

Kacır, ülkenin neye ihtiyacı varsa onu ülkenin öz evlatlarıyla, alın teriyle, geliştireceklerini söyleyerek, savunma sanayi ve havacılıkta olduğu gibi teknolojinin tüm alanlarında, uzay bilimlerinde benzer başarı hikayelerini çoğaltacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduğunu ve 2021 yılında dünyaya milli uzay programını ilan ettiğini anlatan Kacır, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye son 20 yılda uydu geliştirme konusunda adım adım tecrübe kazandı. 20 yıl önce BİLSAT görüntüleme uydusunda ortak üretime dahil olduk. Daha sonra RASAT görüntüleme uydusunu yerli olarak ürettik, sonra GÖKTÜRK'ü, ve nihayetinde yaklaşık 600 kilometreden metre altı çözünürlükte görüntü almamıza imkan tanıyan, elektro optik kamerası dahil olmak üzere tüm kritik bileşenlerini yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz, ürettiğimiz İMECE'yi Cumhuriyet'in 100. yılında 2023'te uzaya gönderdik. 8 Temmuz 2024 haftasında Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz ve böylelikle dünyada haberleşme uydularını kendi geliştirebilen 11 ülkeden biri olacağız. Biz her alanda yarışta en önde olmaya talibiz. Bizim bütün bu projeleri gerçekleştirmemizi sağlayan işçiler ortalama yaşları 25, 26, 27. Dolayısıyla bu yarışı sizinle birlikte koşmayı ümit ediyoruz."

Konuşmalar sonrası Gezeravcı, öğrencilerin havacılık ve uzayla ilgili sorularını yanıtladı, onlarla fotoğraf çektirdi.

Programa, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kurum müdürleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Erzurum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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