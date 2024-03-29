Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye\'nin astronotuyla gurur duymuyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'astronotu seçim malzemesi olarak kullanıyorlar' şeklindeki eleştiriler üzerine, " Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar. Bizim bu gururu gençlerimizle paylaşmamızı da zannediyorum kıskanıyorlar" dedi. Bakan Kacır ayrıca, "8 Temmuz'da Türkiye, TÜRKSAT-6A'yı ilk milli haberleşme uydumuzu uzaya gönderecek" diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği Gençlik Buluşmasına katıldı. Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda Bakan Kacır'a Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı eşlik etti. Öğrencilerle gerçekleştirilen söyleşi programının ardından Bakan Kacır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Türkiye, haberleşme uydularını, kendi imkanlarıyla geliştirebilen 11 ülkeden 1'i olacak"
Konuşmasına sunum ile başlayan Bakan Kacır, "8 Temmuz 2024 haftası Türkiye, TÜRKSAT - 6A'yı ilk milli haberleşme uydumuzu uzaya gönderecek. Böylelikle haberleşme uydularını, kendi imkanlarıyla geliştirebilen 11 ülkeden 1'i olacak. Şüphesiz Türkiye için muazzam teknolojik birikim ve kazanım haline getiriyor. Her bir proje bizi bir sonraki proje için deneyimlendiriyor ve cesaretlendiriyor" dedi.
"Şimdi Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar"
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ile yapılan programların 'Astronotu seçim malzemesi olarak kullanıyorlar' şeklinde eleştirilere yanıt veren Bakan Kacır, "Şimdi bu iddiaları tabii ben de üzüntüyle görüyorum. Bu iddiaları dile getirenler maalesef Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda, Milli Uzay Programı'ndaki kazanımlarında bizimle birlikte mutluluğu paylaşmayanlar. TOGG'u yaptık, TOGG'la mutlu olamadılar. TCG Anadolu'yu küçümsediler, Teknofestleri hiçbir zaman sahiplenmediler, KAAN'ın uçuşuyla iftihar etmediler. Şimdi Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar. Bizim bu gururu gençlerimizle paylaşmamızı da zannediyorum kıskanıyorlar. Dünyanın her yerinde astronotlar bu misyonları tamamladıktan sonra o ülkedeki gençlerle, öğrencilerle, çocuklarla buluşmalar gerçekleştirirler. Biz de bu misyonun başlangıcında Türk gençliğine ve Türk çocuklarına bir söz vermiştik. Alper Gezeravcı, yeniden dünyaya döndüğünde 81 şehrimizde sizlerle buluşacak, bu deneyimi sizinle paylaşacak demiştik. Şimdiye dek de Dünya'ya dönüşü sonrasında 12 ilde 25'i üniversitelerimizde olmak üzere 29 program yaptık" şeklinde konuştu.
"25 üniversitemizde bu buluşmaları gerçekleştirdik"
25 üniversitede Alper Gezeravcı'nın gençlerle buluştuğunu ifade eden Bakan Kacır, "Bu programlardan, ben öğrenci kardeşlerimizle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunu, havacılık ve uzay alanında bugüne kadar neleri nasıl başardığımızı ve bundan sonraki hedeflerimizi paylaşıyorum. Alper Gezeravcı Bey de Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği bilimsel araştırmaları, deneyleri ve bunların bilim literatürüne ve Türkiye'ye getireceği kazanımları anlatıyor. Bundan kimsenin gocunmaması gerekir. Bu milli projelere, bu milli işlere sahip çıksalar bunlardan rahatsız olmazlar diye düşünüyorum. Ama bunlara vaktiyle sahip çıkmadıkları için biz bu işleri yaptığımızda da tabii olarak rahatsızlık duyuyorlar. Biz bu işleri yapmaya da, yaptığımız işleri, bilimsel çalışmaları, milli teknoloji hamlesinin kazanımlarını toplumumuzda özellikle gençlerimizle buluşturmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda da yine bu buluşmalar devam edecek. Hali hazırda 25 üniversitemizde bu buluşmaları gerçekleştirdik" ifadeleri kullandı.
"Ortaokullarla, ilkokullarla, hatta okul öncesi çocuklarımızla; biz bu hayali Türkiye'nin bu yolculuğunu paylaşmaya devam edeceğiz"
Alper Gezeravcı'nın tüm öğrencilerle bir araya geleceğini ifade eden Bakan Kacır, "Hedefimiz inşallah 208 üniversitemizin tamamında üniversite öğrencileriyle Alper Gezer Avcı'yı Milli Teknoloji hamlesini, Milli Uzay programını buluşturmak. Sonrasında liselerle benzer buluşmaları yapacağız. Ortaokullarla, ilkokullarla, hatta okul öncesi çocuklarımızla; biz bu hayali Türkiye'nin bu yolculuğunu paylaşmaya devam edeceğiz. Kimse merak etmesin. Biz daha önce Teknofestleri düzenlerken 'Seçimden önce Teknofest yaptılar' dediler bize. Biz seçimden sonra 2 Teknofest daha yaptık. Şimdi bu yıl inşallah sonbaharda Adana'da bir Teknofest daha yapacağız. TOGG'u yollara çıkardık. 'Seçimden önce TOGG çıktı' dediler. TCG Anadolu Denizleri indi. 'Seçimden önce TCG Anadolu denizlere indi' dediler. Şimdi zannediyorum 25 bine yakın TOGG yollarda. TCG Anadolu Silahlı Kuvvetlerimizde, KAAN gökyüzünde, Türkiye'nin bu yolculuğu Allah'ın izniyle ilelebet devam edecek" diye konuştu.
Program ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın sunumuyla sona erdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'nin astronotuyla gurur duymuyorlar - Son Dakika
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