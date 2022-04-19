Bakan Kasapoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik bizim için en büyük umut. Sadece bu ülkenin değil, dünyanın umudu Türkiye'nin gençleri. Gençlerimizin umudunu büyütme, gençlerle birlikte sevinci yaşama ve o sevinci büyütme en büyük gayretimiz." dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret eden Kasapoğlu, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan tarafından karşılandı.

İl başkanlığında gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Eskişehir'in gençlik yatırımları, spor potansiyeli ve spor kültürü açısından önemli bir marka olduğunu belirtti.

Eskişehir'de başta Eskişehir Stadı olmak üzere pek çok tesis inşa ettiklerini anımsatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte de inşallah bu yatırımlarımız, çalışmalarımız devam edecek. 85 milyonun spora erişimi, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle bizim için çok önemli. Bunu sağlamak adına hakikaten ülkemizin dört bir yanında mükemmel bir altyapı inşa ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın spora ve sporcuya değer veren vizyonuyla, güçlü liderliğiyle, Türkiye'nin en ücra noktalarından en merkezi yerlerine kadar aynı kalitede, yüksek standartlarda donanımlı pek çok tesisimiz var. Salonlarıyla, havuzlarıyla, semt sahalarıyla, stadyumlarıyla, dünyaya meydan okuyacak bir alt yapı var."

Gençlik yatırımlarına değinen Kasapoğlu, "Başta Gençlik Merkezleri'miz, gençlik kamplarımız olmak üzere, yurtlarımız Türkiye'nin dört bir yanında 750 binden fazla kapasiteye sahip. Buralarda standardı, kaliteyi, konforu, güvenliği artırma adını hamdolsun her çeşit çalışmamız ve bir hizmet anlayışını daha yukarılara taşıma gayretimiz söz konusu. Eskişehir'de inanın açtığımız ama resmi açılışını henüz gerçekleştiremediğimiz pek çok tesisimiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde, ramazan ayı sonrası bunları birlikte, sizlerle beraber açacağız." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın umudu Türkiye'nin gençleri"

"Türkiye her alanda iddiası olan bir ülke." diyen Kasapoğlu, "Bu iddiamızı önümüze ne engel çıkarsa çıksın büyütme gayretindeyiz. Gençlik bizim için en büyük umut. Sadece bu ülkenin değil, dünyanın umudu Türkiye'nin gençleri. Gençlerimizin umudunu büyütme, gençlerle birlikte sevinci yaşama ve o sevinci büyütme en büyük gayretimiz." diye konuştu.

Milletvekili Nabi Avcı da Eskişehir'e yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için teşekkür ederek, "Özellikle bundan sonra yapacaklarınıza şimdiden teşekkür ediyorum. Ne yapacağımızı da şimdi söylemiyoruz ama özellikle gençleri çok mutlu edecek bir projeyi cebinde taşıyarak geldi Sayın Bakan'ımız. Onun açıklanmasının da zamanı ve zemini ayrı. İnşallah Eskişehir bu ramazan bereketinden Sayın Bakan'ımızın ziyareti sebebiyle istifade etmiş olacak." açıklamasında bulundu.

Milletvekili Günay Nur Günay ise gençlerin Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretini uzun süredir beklediğini belirtip, verimli ve bereketli geçmesini diledi.

Ak Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da Bakan Kasapoğlu'nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kız öğrencilerle iftar yaptı

Gençlerle fotoğraf çektiren Bakan Kasapoğlu, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'na ziyaretinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu da eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu, beraberindekilerle Bala Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda basına kapalı gerçekleştirilen iftar programına katıldı.