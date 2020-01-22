Bakan Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Bakan Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı.


Türkiye Basketbol Federasyonu'nun İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TBF Başkan Vekili Mehmet Fatih Öztürk ve TBF CEO'su Ömer Onan da yer aldı.


Buluşmada, Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hidayet Türkoğlu, tesisleşme hedefleri kapsamında Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi projesi hakkında görüştü ve arazide incelemeler yaptı. Kasapoğlu ve Türkoğlu ayrıca; TBF'nin basketbolun gelişimini desteleyecek diğer projeleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu ve fikir alışverişi gerçekleştirdi.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na görüşme sonunda isminin yazılı olduğu milli takım forması ve Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabı hediye edildi.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:18 
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