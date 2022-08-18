SPOR Bakan Kasapoğlu: Türkiye tarih yazdı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Bakan Kasapoğlu: Türkiye tarih yazdı

18.08.2022 09:45

Bakan Kasapoğlu: Türkiye tarih yazdıHasan DÖNMEZ - Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Türkiye hem bir ev sahibi olarak, bu organizasyonda tarihi yazdı.

Bakan Kasapoğlu: Türkiye tarih yazdı

Hasan DÖNMEZ - Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Türkiye hem bir ev sahibi olarak, bu organizasyonda tarihi yazdı. Hem de sporcularımız kazandıkları madalyalarla pek çok uluslararası organizasyonun üstünde madalyayla rekorlarla ayrı bir tarih yazdılar. Ben sporcularımızı tebrik ediyorum. Biz ülke olarak hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda iddia sahibiyiz artık. Türkiye 21 önceki Türkiye değil, Türkiye vizyonuyla ortaya koyduğu siyaset anlayışıyla, değerleriyle konulara gündeme yaklaşımıyla bir marka ülke ve sporda da gençlikte de hamdolsun bu çabamızı her geçen gün yukarıya taşıyoruz" dedi.

5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın bitimine 1 gün kala Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Altay, şehre kazandırılan tesisler ve organizasyon için Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

2022 yılının en kapsamlı spor organizasyonunun Konya'da gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, '2022 yılının en kapsamlı spor organizasyonunu Konya'mızda gerçekleştiriyoruz. 3 yıllık bir çalışma süreci ve bugün ve yarınla birlikte hamdolsun başarıyla nihayetlenecek. Çok büyük emek var. Çaba var, iş birliği var ve neticesinde de Allah'a şükürler olsun. Mükemmel bir organizasyon var. Bu emeğin ardında pek çok kurum, kuruluş var ama en önemlilerinden birindeyiz. Teşekkür ziyareti için sayın başkanımıza, değerli ekibine katkıları için teşekkür ediyorum.' dedi.

"YENİ TESİSLER ULUSLARARASI ARENALARA AÇIK OLACAK"

5'inci İslami Dayanışma Oyunları için kentte yapılan tesislerin birçok organizasyona ev sahipliği yapması dışında sporcu yetiştirme merkezleri haline de geleceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, 'Bu süreçte inşa edilen, yeni kazandırılan tesislerle birlikte bu altyapı bundan sonra da inşallah hem ev sahipliği olarak organizasyonlarda, hem antrenman merkezi olarak, kamp merkezi olarak, uluslararası arenasına açık olacak ve bununla birlikte de tabii Konya'mızın gençlerini o yetenekli gençleri bu tesislerden yetiştirmeye yeni yıldızları da birer birer keşfetmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE BU ORGANİZASYONDA TARİH YAZDI"

Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: 'Türkiye hem bir ev sahibi olarak bu organizasyonda tarih yazdı hem de sporcularımız kazandıkları madalyalarla pek çok uluslararası organizasyonun üstünde madalyayla rekorlarla ayrı bir tarih yazdılar. Ben sporcularımızı tebrik ediyorum. Biz ülke olarak hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda iddia sahibiyiz artık. Türkiye 21 önceki Türkiye değil, Türkiye vizyonuyla ortaya koyduğu siyaset anlayışıyla, değerleriyle konulara gündeme yaklaşımıyla bir marka ülke ve sporda da gençlikte de hamdolsun bu çabamızı her geçen gün yukarıya taşıyoruz.?

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcuların başarısını değerlendirdi Açıklaması Bakan Kasapoğlu, İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcuların başarısını değerlendirdi Açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 5. İslami Dayanışma Oyunları değerlendirmesi Açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan 5. İslami Dayanışma Oyunları değerlendirmesi Açıklaması
Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Konya, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Bakan Kasapoğlu: Türkiye tarih yazdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
14:48 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu! Yayıncı kuruluşunda her hafta hakem performansları değerlendirilecek
14:42 Cristiano Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği takıma gideceği öne sürüldü
14:11 Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında yeni gelişme! Ağabeyinden olay "Alaattin Çakıcı" yanıtı
14:11 Merkez Bankası faizi indirince dolar tekrardan yükselmeye başladı
14:23 Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz?
14:04 Merkez Bankası faizi yüzde 13'e düşürdü
13:56 ATV'nin sevilen dizisi Destan'da büyük final hazırlığı! Film tadında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 15:52:42. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Bakan Kasapoğlu: Türkiye tarih yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement