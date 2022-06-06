BAKAN KİRİŞCİ, 'FOTO SAFARİ YARIŞMASI'NIN AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika
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BAKAN KİRİŞCİ, 'FOTO SAFARİ YARIŞMASI'NIN AÇILIŞINA KATILDI

06.06.2022 03:57
BAKAN KİRİŞCİ, 'FOTO SAFARİ YARIŞMASI'NIN AÇILIŞINA KATILDI

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gerçekleştirilen '7'inci Foto Safari Fotoğraf Yarışması'nın açılışına katıldı.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gerçekleştirilen '7'inci Foto Safari Fotoğraf Yarışması'nın açılışına katıldı.

Fotoğraf avcılığını yaygınlaştırmak ve doğa bilincini geliştirmek amacıyla  4 Haziran-13 Kasım 2022 tarihleri arasında 'Fotoğraf Avcıları Rastgele' sloganı ile ilçede, 7'inci Foto Safari Fotoğraf Yarışması' gerçekleştirildi. Nallıhan Kuş Cenneti Gözlem Merkezi'nde düzenlenen açılışa, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Milli Parklar ve Doğa Koruma Genel Müdürü İsmail Üzmez, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile çok sayıda doğasever ve fotoğraf tutkunu katıldı. Foto Safari açılış töreninde konuşan Bakan Kirişci, Nallıhan ilçesinin Kuş Cenneti ve Sarıçalı Dağı Milli Parkı ile zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu belirterek, bu zenginliklerin korunması için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

'ÜRETİCİLERİMİZ ADINA OLDUKÇA SEVİNDİRİCİ BİR FİYAT'

Konuşmasında, AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hububat alımına yönelik yaptığı açıklamalara yer veren Bakan Kirişci, "Buğday ve arpa gibi hububat alım fiyatlarıyla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi olarak bir yol izleyeceğimiz paylaşıldı. Bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira gibi bir fiyat açıklandı. Geçen yıl 2 bin 250 lira olan buğday alım fiyatının bu yıl desteklemeyle birlikte 7 bin 50 lira mertebesine çıkmış olması gerçekten üreticilerimiz adına oldukça sevindirici bir fiyat olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Nallıhan ilçesinin yöresel ürünlerinin sergilendiği stantları gezen Bakan Kirişci ve beraberindekiler, Nallıhan Kuş Cenneti Gözlem Merkezi'nde dürbünle kuşları izledi ve fotoğraf çekti.


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Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN KİRİŞCİ, 'FOTO SAFARİ YARIŞMASI'NIN AÇILIŞINA KATILDI - Son Dakika

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