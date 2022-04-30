Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu yeni dönemde 253 sulama projesine sağlayacağımız özel bir finansmanla bunlara tamamlanmaları hususunda hız vereceğiz. Önümüzdeki yıllarda daha büyük sulama yatırımları gerçekleştireceğiz." dedi.

Kirişci, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı"nda, savunma sanayisinde üretilen eşsiz ürünler sayesinde dünyada Türkiye'nin adından sıkça söz edilir hale geldiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak büyük bir aile olduklarını ve 145 bin olan çalışan sayısının alınacak personelle 150 binlere ulaşacağını aktaran Kirişci, şöyle konuştu:

"Şu anki haliyle bile Türkiye'nin beşinci büyük bakanlığı durumundayız. Tabii ki bu büyüklük aslında aynı zamanda da bizim sahada daha fazla çalışmamızı, daha fazla gayret göstermemizi de bize emretmektedir. Üstelik sektör olarak ve bakanlığımızın görev sahası itibarıyla dokunmadığınız herhangi bir canlı yok. Sadece insanı kastederek söylemiyorum çünkü bakanlık bünyesindeki 32 birimle bazen diyorum havada uçan, karada koşan, tarlada yetişen, bağda bahçede ekilen biçilen ve bunlardan elde edilen gıdayı tüketen, bu tüketimler itibarıyla da içerde dışarıda bizim hedef kitlemiz olan çok geniş bir popülasyon bizim görev alanımız içerisinde. Bunun sorumluluğunun ve bize yüklediği misyonun farkındayız. Bunun gereği olarak da çalışmalarımızı inşallah hükümetimizin 20 yıllık iktidarı dönemindeki yaptıklarına yeni versiyonlarını ekleyerek devam edeceğiz. Daha dün tarımda dış ticaret istatistikleri verileri açıklandı, takip etmişsinizdir. Tarım ürünleri ihracatımız 7,2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı. Ocak-mart 2022 dönemi için yüzde 27'lik bir artış gösterdi ve bu düzeye çıktı. Toplam dış ticaret hacmimiz ise 11,5-12 milyar dolar mertebesine ulaştı."

Sulama yatırımları

Hükümet olarak sulamayla ilgili yatırımlara çok büyük önem verdiklerini anlatan Kirişci, "Bu yeni dönemde 253 sulama projesine sağlayacağımız özel bir finansmanla bunlara tamamlanmaları hususunda hız vereceğiz. Önümüzdeki yıllarda daha büyük sulama yatırımları gerçekleştireceğiz. Kahramanmaraşlı da inşallah bundan nasiplenecek çünkü bu şehir bunu ziyadesiyle hak eden ve bunu sanayide göstermiş bir şehir. Tarımda da bu alanda yapılacak yatırımları yine aynı şekilde fazlasıyla gösterecektir." diye konuştu.

"2022 itibarıyla 45 milyarın üzerinde yatırımı şehrimiz aldı"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da yaklaşık 2 hafta önce 2 koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu toplantıda bütün sektörlerde önümüzdeki süreçte Kahramanmaraş'ımızın ihtiyaçları, devam eden, olması gereken ve yapılması gereken projeler, yeni ihtiyaçlar ve taleplerle ilgili Sayın Vali'miz kapsamlı bir rapor çıkardı. Çalıştaylarımızın güzel tarafı şuydu, Kahramanmaraş'ımızın ihtiyaçlarını her alanda belirlememiz, süreyi, yatırımı ve bunu ciddi anlamda takip etmemizi sağlıyordu. Bu sayede bugüne kadar Kahramanmaraş'ımıza yaklaşık 45 milyar liralık yatırım gelmesini sağladık. Yani ciddi bir takip ve milletvekillerimizin sorunlara anında, yerinde çözüm üretmeleriyle ve projeleri takip etmeleriyle 2022 itibarıyla 45 milyarın üzerinde yatırımı şehrimiz aldı."