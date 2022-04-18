Bakan Koca'nın "Salgın bitiyor" yönündeki açıklamalarına Mehmet Ceyhan'dan sert tepki - Son Dakika
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Bakan Koca'nın "Salgın bitiyor" yönündeki açıklamalarına Mehmet Ceyhan'dan sert tepki

18.04.2022 08:37

Sağlık Bakanlığı'nın günlük olarak paylaştığı koronavirüs vaka sayıları dün biraz daha düşerek 3 bin 268 kişiye kadar geriledi fakat bu rakam başta Prof. Dr. Mehmet Ceyhan olmak üzere bazı uzmanların büyük tepkisini topladı. Açıklanan vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Salgın bitiyor" yönündeki açıklamalarına da sert çıktı. Ceyhan, "Devlet, salgın yokmuş gibi ekonomi, sosyal hayat, turizm canlansın istiyor" dedi.

Koronavirüs vaka sayılarında Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar sevindirse de uzmanlar yapılan açıklamalara ve rakamlara tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün sosyal medya hesabından, "Gözümüz aydın. 5 binin altını gördük. Yeni vaka sayısı 4 bin 425" açıklamasını yapmıştı. Dün de vaka sayıları daha da gerileyerek 3 bin 268 kişiye kadar düştü. Koca daha önce de "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı 5 bin 609" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

CEYHAN: HER ÜLKE ARAŞTIRMA YAPIYOR ANCAK TÜRKİYE YAPMIYOR

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni varyantlarla birlikte vaka sayısının artacağını belirterek, "Salgın kadere kısmete kaldı. Yeni varyantlar çıkmaya devam ediyor. Her ülke araştırma yapıyor ancak Türkiye yapmıyor. Bu nedenle ülkemizde hangi varyantlar var bilmiyoruz" dedi.

"TEST YAPMA KRİTERLERİ ZORLAŞTIRILDI"

Ceyhan, Türkiye'nin şu an 5. dalgayı yaşadığını söyleyerek, "Salgın düz bir çizgi gibi ilerlemiyor. Vakaların durağanlaştığı dönem oluyor ancak arkasından artış dönemi yaşanıyor. Türkiye'de açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor. Test yapma kriterleri zorlaştırıldı. Eski kriterlerdeki gibi test yapılsa bunun 5-10 katı vaka sayısı çıkar" diye konuştu.

"VATANDAŞLAR VAKALARIN DOĞRUYU YANSITMADIĞINI BİLİYOR"

Fahrettin Koca'nın salgın bitiyor yönünde yaptığı açıklamalara tepki gösteren Ceyhan, "Devlet, salgın uzmanı olmadığı için salgın yokmuş gibi ekonomi, sosyal hayat, turizm canlansın diyor. Turizm ve ekonomi canlansın demek yanlış. İnsanlar tedirgin olduğu için canlanamıyor. Vatandaşlar da bu vakaların doğruyu yansıtmadığını biliyor" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel Bakan Koca'nın 'Salgın bitiyor' yönündeki açıklamalarına Mehmet Ceyhan'dan sert tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca'nın "Salgın bitiyor" yönündeki açıklamalarına Mehmet Ceyhan'dan sert tepki - Son Dakika
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