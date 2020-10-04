Bakan Koca'nın yerli aşı müjdesi verdiği üniversitenin rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Bakan Koca'nın yerli aşı müjdesi verdiği üniversitenin rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerli aşıyla ilgili hayvan çalışmasının başarıyla tamamlandığı, insan safhasına gelindiğinin müjdesini verdiği Erciyes Üniversitesi'nin Rektörü Prof Dr. Mustafa Çalış, eşi AK Parti Kayseri eski Milletvekili Hava Talay Çalış ile birlikte koronavirüse yakalandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile eşi 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Havva Talay Çalış'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Çalış çifti evlerinde tedavi altına alındı.

AŞI MÜJDESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NDEN GELMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Kapaklı'daki Koçak Farma Tesislerinde yaptığı basın açıklamasında, koronavirüs aşısıyla ilgili, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Kovid-19 ile ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

HAYVAN DENEYLERİNDE BAŞARILI OLAN İLK YERLİ AŞI

Aşı çalışmalarıyla ilgili ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirilen Kovid-19 aşımızın transjenik hayvan çalışması da başarıyla tamamlanan ilk aşı olmuştur. İnsan denemeleri safhasıda Erciyes Üniversitemizde yapılması planlanmaktadır hayırlı olsun" dedi.

ERÜ REKTÖRÜ VE ESKİ MİLLETVEKİLİ EŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Öte yandan, ERÜ Rektörü Mustafa Çalış ve eşi AK Parti Kayseri eski Milletvekili Havva Talay Çalış koronavirüse yakalandı. Dün yüksek ateş şikayetiyle test veren çiftin sonuçları pozitif çıktı. Çalış çifti, evlerinde karantina altına alındı. Rektör Çalış DHA muhabirine, "Eşim ve ben evde ilaç tedavisi alıyoruz. Şuan için durumumuz çok şükür iyi. İnşallah hayırlısı ile iyileşiriz" diye konuştu.

Bakan Koca'nın yerli aşı müjdesi verdiği üniversitenin rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı
Bakan Koca'nın yerli aşı müjdesi verdiği üniversitenin rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı

Mustafa Çalış, Milletvekili, AK Parti, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 00:43

Son Dakika Güncel Bakan Koca'nın yerli aşı müjdesi verdiği üniversitenin rektörü ve eşi koronavirüse yakalandı - Son Dakika

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