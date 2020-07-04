BAKAN KOCA: SON GÜNLERDE GÖSTERGELERİMİZ TEDİRGİNLİĞİMİZİ ARTIRMAKTADIR - Son Dakika

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/ İstanbul, DHA)

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor. Törene Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bakan Koca, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de, vatandaşlarımız da bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım. Kısaca Temizlik-Maske-Mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım" dedi.