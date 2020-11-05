Bakan Koca: "Yerli aşının insan uygulamaları bugün başladı" - Son Dakika

Bakan Koca: "Yerli aşının insan uygulamaları bugün başladı"

05.11.2020 15:22

Bakan Koca: "Yerli aşının insan uygulamaları bugün başladı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yerli aşı ilk etapta 44 kişiye uygulanacak" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli aşının, bugün itibariyle ilk insan uygulaması Erciyes Üniversitemizde başladı" dedi.

Bakan Koca: "Yerli aşının insan uygulamaları bugün başladı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Yerli aşı ilk etapta 44 kişiye uygulanacak"

İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli aşının, bugün itibariyle ilk insan uygulaması Erciyes Üniversitemizde başladı" dedi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca, hastanede korona virüs tedavisi gören depremzede İdil ve CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Koca, hastane çıkışında yerli aşı çalışmalarının geldiği nokta ile ilgili gelişmeleri paylaştı.

İlk etapta 44 kişiye uygulanacak

Yerli korona virüs aşısının insanlar üzerinde uygulanma süreci hakkında bilgi veren Bakan Koca, "Yerli açıyla ilgili olarak geçen hafta söylemiştim, bu hafta başlanacağı şeklinde. Faz1 bir dediğimiz insan uygulamaları, bugün itibariyle ilk insan uygulaması Erciyes Üniversitemizde başladı. Dolayısıyla bundan sonraki süreç, Faz1 sayfasında 44 kişiye uygulanabilecek bir safha. Zannediyorum 5 veya 6 haftalık zaman diliminde Faz1 bitmiş olur. Yani bugün, Türkiye'de yerli aşkımızın insan uygulaması ilk defa başlamış oldu bunu söyleyebilirim" dedi.

Açıklamaları sonrasında Bakan Koca'nın yanına gelen bir vatandaş, ameliyat olması gerektiğini ifade ederek Koca'dan yardım istedi. Vatandaşla yakından ilgilenen Koca, gerekli takibin yapılması talimatını verdi.

Bakan Koca: Yerli aşının insan uygulamaları bugün başladı
Bakan Koca: Yerli aşının insan uygulamaları bugün başladı
Bakan Koca: Yerli aşının insan uygulamaları bugün başladı
Bakan Koca: Yerli aşının insan uygulamaları bugün başladı

Fahrettin Koca, Erciyes, İzmir, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Yerli aşının insan uygulamaları bugün başladı' - Son Dakika


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