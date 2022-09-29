BAKAN KURUM KONYA TANITIM GÜNLERİ'NE KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Konya Tanıtım Günleri açılışına katıldı.

Atatürk Havalimanı'nda Konya Tanıtım Günleri açılışında konuşan Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplam 500 bin sosyal konut, arsa ve iş yerleriyle 800 bin bağımsız birimin çalışmalarını başlattık. Dün itibariyle, Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere 'Altyapısı tamamlanarak milletimize sunduğumuz arsa sayısını 1 milyona çıkarma talimatını' verdi. İnşallah TOKİ'mizle, diğer birimlerimizin yoğun mesaisiyle arsalarımızı oluşturacağız, müjdesini de Cumhurbaşkanımız milletimize verecek diye konuştu.

Bakan Kurum, Bu kapsamda Konya'da da çalışmalarımız sürüyor. Konya'mıza 7 bin 655 konut kazandırıyoruz. 500 sanayi iş yeri ve tam 11 bin 390 konutluk ev yapmaya hazır arsamızı da hemşerilerimize sunuyoruz. Konya'da da bugün itibariyle 120 bin kardeşimiz başvurusunu yaptı. Hak sahiplerini belirledikten sonra inşallah 25 Ekim'de Türkiye genelinde temellerimizi atıp yeni evlerimizi, yeni iş yerlerimizi Konyalı hemşerilerimize süratle kazandıracağız. 20 yıldır verdiğimiz sözleri tuttuk. Vatandaşları çaresiz bırakmadık. İstihdamı büyüteceğiz. Konya'mızın marka değerine katkı sağlayacak Konya Sıfır Atık Sanayi Sitemizi anlatmadan geçemem. Konya'mızın yıllardan beri hasretini çektiği bir projeydi. 2 bin 690 bağımsız birimden oluşan sanayi sitemizde inşaatlarımız hızla sürüyor. Biliyorsunuz şehrin içinde kalmış Eski Sanayi ve Karatay Sanayi sitelerini, Konya Sıfır Atık Sanayi Sitemize taşıyoruz. İnşallah, Konyalı esnafımız artık daha rahat, daha güvenli, daha temiz bir ortamda çalışacaklar dedi.