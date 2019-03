Bakan Kurum: Romanları Mağdur Etmeden Kentsel Dönüşümü Tamamlayacağız (2)

'DARBECİLERİN KARŞISINA ASLAN GİBİ DİKİLEN BİR ÜLKE VAR'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Bağlık Mahallesi'ndeki programının ardından 'cumhur ittifakı'nın Çerkezköy Belediye Başkanı adayı Süleyman Kozuva 'nın Yıldırım Beyazıt Mahallesi Spor Salonu'nda düzenlenen aday ve proje tanıtımı programına katıldı. Tekirdağ 'ın, Anadolu'dan Avrupa 'ya geçişin, Rumeli 'ye uzanışın şehri olduğunu kaydeden Bakan Kurum, " Türkiye , son 16 yılda demokrasi ve kalkınmada hiç olmadığı kadar ileri seviyelere ulaştı. 16 yılda karşımıza sürekli çelmeler, tuzaklar, oyunlar çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Türkiye son 16 yılda her alanda bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız var. Biz insansız hava araçlarını üretmemiş olsaydık Afrin 'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nda durum çok farklı olurdu. Ekonomide IMF'den bağımsız karar alamıyorduk; ama AK Parti iktidarıyla IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcumuzu ödedik ve ekonomik bağımsızlığımızı aldık. İşte AK Parti budur. 16 yıldır kişi başı gelirimizi 236 milyardan tam 860 milyar dolara yükselttik. Yılda o zaman 36 milyar dolar ihracatımız vardı, şu anda 160 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Yılda 70 milyar liralık yatırım yapan bir ülkeydik. Şu an yılda 266 milyar lira yatırım yapan bir ülke haline geldik. Eskiden darbelere, cuntalara teslim olan bir ülke vardı. Şimdi darbecilerin karşısına aslan gibi dikilen, 16 saat milletiyle beraber tankların önüne çıkan, darbeye 'dur' diyen bir ülke var" diye konuştu.'PROJELERİMİZİ ARTIRACAĞIZ'Tekirdağ'a son 16 yılda her alanda büyük hizmetler yaptıklarını belirten Bakan Kurum, yola kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:"Tekirdağ bugün yüksek kaliteli tarım ürünleri ve hayvancılığın yapıldığı ileri teknoloji sanayi bölgelerine sahip bir konuma geldi. 2023 vizyonu olarak da uluslararası ticaret merkezi, lojistik merkezi, turizm merkezi olma yolunda karalı bir şekilde ilerliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Tekirdağ'a tam 4 milyar liralık yatırım yaptık. 212 milyon liralık yatırımımız da devam ediyor. Açık sudan içme suyuna, altyapıdan üstyapıya kadar çok çeşitli alanlarda projeler hayata geçirdik. Son 16 yılda Tekirdağ'da 244 milyon lira değerinde 61 projemizi tamamladık ve devam eden de birçok projemiz var. Bakanlığımızın TOKİ Dairesi Başkanlığı elinde tam 5 bin 376 konutu kazandırdık ve vatandaşlarımız mutlu, huzurlu bir şekilde yuvalarında yaşıyorlar. Okullar, hastaneler, camiler, kamu hizmet binaları kazandırdık. Tekirdağlı vatandaşlarımızın hizmet standartlarını yükseltebilmek için birçok projeyi geliştirdik. 2019 yılı için Sayın Cumhurbaşkanı 'mızın açıkladığı 50 bin konutluk projemiz var. Bu projenin bin 118'i de Tekirdağ'ımızda. Tekirdağ'da vatandaşlarımız aylık 595 liradan başlayan taksitlerle 20 yıla varan vadeyle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler. Bu projelerimizi artıracağız."Birinci ve ikinci 100 günlük icraat programında Tekirdağ'a özel önem verdiklerini kaydeden Kurum "Tekirdağ'da şu an için iki Millet Bahçesi projemiz devam ediyor. Biri Çorlu ilçemizde yaklaşık 27 bin metrekarelik eski devlet hastanesi alanında. Tekirdağ merkezinde 40 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi yapımını valiliğimizle yürütüyoruz. Bu projeye de hem teknik hem de maddi destek veriyoruz. Dedik ki 'Tekirdağ'a 2 Millet Bahçesi yetmez, biz üçüncüsünü yapmamız lazım'. İnşallah üçüncüyü de Tugay Komutanlığı alanında yapacağız. Amacımız Tekirdağ'ımızın tüm ilçelerine millet bahçesi kazandırmak ve bu çerçevede projelerimizi yürütmek" dedi.'DERELERİ, HAVZALARI, NEHİRLERİ KORUYACAĞIZ'Bakan Kurum, Trakya 'da kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bu problemleri çözebilmek amacıyla 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Türkiye'nin en büyük çevre hareketi başlatıldı. Tekirdağ'ın tamamını alacak şekilde 5 atık su arıtma tesisinin denize derin deşarjını yapacak projeye tam 5 milyar lira kaynak aktarıldı. Hamdolsun, proje hızlı bir şekilde ilerliyor. Tekirdağ'ımızda çarpık kentleşmeden kaynaklanan ve buna çözüm içinde hükümetten başka irade ortaya konulmayan süreçte biz Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu projeyi yürütüyoruz. 2019 yılında projenin büyük bir bölümünü tamamlamak ve kalanını da 2020'de tamamlamak suretiyle Tekirdağ'ın derelerini, havzalarını, nehirlerini koruyacağız" diye konuştu.'DEPREM RİSKİ TAŞIYAN KONUTTA VATANDAŞIMIZ YAŞAMASIN İSTİYORUZ'Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Artık Tekirdağ'ımızda üretilen tarım ürünleri daha kaliteli olacak ve Marmara Denizi 'miz kirletilmeyecek. Çok önemli gördüğümüz bu projeyi hızlı ve kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Proje tamamlandığında Tekirdağ başka Tekirdağ, Ergene başka Ergene, Çorlu başka Çorlu olacak. Çerkezköy'ü de içine alan bu proje tamamlandığında buradaki turizm, istihdam ve tarım ürünlerinin kalitesi çok daha iyi yerlere gelecek. Kent dönüşümle 81 valiliğe genelge gönderdik. Kentsel dönüşüm bizim için önemli. Bununla ilgili 81 valiliğimize genelge gönderdik. 3 ay içerisinde valiliğimiz şehirde ne kadar riskli alan varsa bunları tespit etmek suretiyle bize bildirecek ve yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. Hedefimiz 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştürmek ve o dönüşümle birlikte dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konutumuzu da her yıl 1,5 milyon konut yapmak suretiyle dönüştüreceğiz. Biz istiyoruz ki deprem riski taşıyan hiçbir konutta vatandaşlarımız yaşamasın. Bunu yaparken bir kısmını yılda yapacağımız 300 bin konutu TOKİ ile yapacağız. Bir kısmını da tam 4 milyar liraya kadar faiz desteği vereceğiz. Bu faiz desteğinin yüzde 50'sini hibe vereceğiz. Vatandaşlarımız kendi konutunu kendisi dönüştürecek. Kira desteği vereceğiz. 'Yok, ben dönüştüremem' derse belediyelerimizin eliyle TOKİ desteğiyle dönüşüm yapılacak."