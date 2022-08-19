Bakan Kurum "Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur" - Son Dakika
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Bakan Kurum "Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur"

19.08.2022 20:31
Bakan Kurum "Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur"

Bakan Kurum "Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur" Bakan Kurum Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı 60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2 bin 30...

Bakan Kurum "Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur"

Bakan Kurum Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı

İSTANBUL - 60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2 bin 30 konutun vatandaşlara teslim edileceğini söyleyerek "Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 60 bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz afet alanlarında vatandaşını 1 saat bile yalnız bırakmadı"

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada "60 bin konutluk dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesinde ilk anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Ülkemiz, milletimiz İstanbul için hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanım; bu cennet vatana 3 milyon yeni yuva kazandırdınız. Edirne'den Hakkari'ye yüzbinlerce kardeşimize 1 milyon 170 bin sosyal konut armağan ettiniz. Bugün 17 Ağustos'un yıldönümü. Yaşanan depremde binlerce canımızı yitirdik. Ama bugün tüm afetlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz afet alanlarında vatandaşını 1 saat bile yalnız bırakmadı" şeklinde konuştu.

"Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur"

Bakan Kurum konuşmasının devamında "Esenler'de 60 bin konutluk dev projemizde, 2 bin 30 konutu kardeşlerimize teslim ediyoruz. Eylül ayında da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini milletimize müjdeleyeceğiz. Esenler Meydanı'ndan Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında milletimize söz veriyoruz 'sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur'. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Depremin üzerinden 23 yıl geçti ama acısı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi tazedir' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Depremin üzerinden 23 yıl geçti ama acısı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi tazedir' Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu: (1)
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, İstanbul, Esenler, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakan Kurum 'Sizlere hizmet etmek boynumuzun borcudur' - Son Dakika

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