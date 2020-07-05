Bakan Kurum: Termik santralleri 7 gün 24 saat izliyoruz (3) - Son Dakika

'2019 YILINDA 148 MİLYON LİRA CEZAİ İŞLEM YAPTIK'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çavdarhisar ilçesindeki incelemelerinin ardından Gediz ilçesine geçti. Burada Gediz nehri üzerinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, 2019 yılında Türkiye'de 54 bin 163 çevre denetimi yaparak 148 milyon liralık cezai işlem uyguladıklarını açıkladı. Bakan Kurum, Kütahya ve İzmir arasındaki Gediz nehri üzerindeki 33 farklı noktada çevre denetimlerine ve su analizlerine başladıklarını ifade ederek, "Bakanlık olarak 81 ilde çevre denetim faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında 54 bin 163 çevre denetimi gerçekleştirdik. Bu çerçevede 148 milyon lira cezai işlem, aynı zamanda 289 işletmenin de faaliyetlerini durdurduk. Şu anda Kütahya'dayız, burada Gediz havzamız var. Gediz nehrimiz Kütahya il sınırları içerisinde Murat ve Şaphane dağlarından doğuyor Foça ve Çamaltı tuzlası arasından da İzmir körfezine dökülüyor. Toplamda 17 bin 500 kilometrekarelik çok önemli bir havzamız. Hem bölgemiz için hem de bölgemiz çeperindeki illerimiz için tarım, istihdam anlamında ülkemize katkı sağlayan bir havza. Bu çerçevede de bakanlığımız, denetim faaliyetlerini 33 ayrı noktada havzamızda yapacaklar. Şu anda bir denetim gerçekleştirdik, numuneler aldık ve bu numuneler çerçevesinde de denetimlerimizi yapacağız. Bu konuda çevre mevzuatına uygun olmayan işletmelere cezai işlemler, yine kapatma işlemlerini yapacağız" dedi.
Bakan Kurum, Gediz ilçesindeki incelemelerinin ardından Simav ilçesine geçti.