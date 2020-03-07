Bakan Kurum üniversiteli gençlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kurum üniversiteli gençlerle buluştu - Son Dakika

Bakan Kurum üniversiteli gençlerle buluştu

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kurum üniversiteli gençlerle buluştu, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Gençlerden eğitim süreçlerini iyi değerlendirmelerini isteyen Bakan Kurum, "Çünkü siz sadece Türkiye için değil, umut bekleyen insanlar için umutsunuz, geleceksiniz. Bu çerçevede kendinizi her anlamda yetiştirmeniz lazım" diye konuştu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Konya'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi'nde üniversiteli gençlerle buluştu. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem ve Selman Özboyacı, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ile birlikte gençlerle sohbet eden Bakan Kurum, "Bugün şunu çok net bir şekilde görüyoruz ki, ülkemizin geleceği sadece bizi ilgilendirmiyor. Bütün Orta Doğu'yu, bu bölgede yaşayan tüm mazlum insanları ve ihtiyacı olan, gerçekten ülkemizden umut bekleyen birçok insanı ilgilendiriyor. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yıldır bu mücadeleyi verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bunu canımız pahasına da yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Gençlerden eğitim süreçlerini iyi değerlendirmelerini isteyen Bakan Kurum, "Çünkü biz bu görevleri birilerinden aldık ve birilerine vereceğiz. Dolayısıyla bizden daha iyi olmak durumundasınız. Çünkü siz sadece Türkiye için değil, umut bekleyen insanlar için umutsunuz, geleceksiniz. Bu çerçevede de kendinizi her anlamda yetiştirmeniz lazım" şeklinde konuştu.

"TEK AMACIMIZ MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ÇIKMIŞ BİR TÜRKİYE'DİR"

Türkiye'nin Rusya'da masaya oturabilme gücünün İdlib'de verdiği mücadele sayesinde olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Eğer İdlib'de bizim askerlerimizi şehit eden rejim güçlerine anında daha sert müdahale ettiysek, İHA'larımızla, SİHA'larımızla şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadıysak o masaya oturabildik. Bunlara cevap veremezseniz, her anlamda dışa bağımlı olursanız o zaman onların maşası haline geliyorsunuz. Şimdi hamdolsun biz eğitim, sağlık, savunma sanayi alanında artık kendimize yeten bir ülke haline geldik. Asıl rahatsızlık budur. Eğer biz Suriye sınırında terör bölgesinde mücadele vermezsek Allah korusun mücadeleyi Hakkari'de, Şırnak'ta, Konya'da, Ankara'da göstermek zorunda kalırız. Çünkü buradaki mesele Suriye meselesi değil. Bir plan kurulmuş ve bu çerçevede asıl hedef Türkiye'dir. Yüzyıllar boyunca güçlü bir Türkiye onların işine gelmemiştir. Bizden umudu olan birçok mazlum coğrafyadaki insanlar için Türkiye sadece kendisini ilgilendirmemektedir. Biz hem Konyamız için, hem Türkiyemizin diğer illeri için vatandaşımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tek amacımız güçlü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmış bir Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ülkemizin geleceği olan gençlerle bir araya gelen Bakan Kurum'a teşekkür etti.

(İHA)

Murat Kurum, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göçmen çocukların yüzünü Bahçeli güldürdü
Türkiye'nin en zengin 100 ismi belli oldu Yunanistan, sınırı geçen sığınmacıları yaralayıp geri dönmeye zorluyor İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü koronavirüse mi yakalandı? Basın toplantısındaki hal ve hareketleri dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:39:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kurum üniversiteli gençlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]