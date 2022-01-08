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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti

08.01.2022 16:11
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü dolayısıyla anma programlarına katılmak üzere kente gelen Bakan Kasapoğlu ile beraberindeki Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı, Harakani Havalimanı'nda Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve kurum müdürleri karşıladı.

Beraberindekilerle Kars Gençlik Merkezi'ne geçen Kasapoğlu, burada gençler tarafından Kafkas halk oyunları gösterisiyle karşılandı.

Bakan Kasapoğlu, merkezde gençlerin müzik dinletisi ile ebru sanatı çalışmalarına katıldıktan sonra öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti

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Mehmet Kasapoğlu, Hamza Yerlikaya, gençlik, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kars Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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