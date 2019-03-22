Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'den Manisa Üzümü İçin Coğrafi İşaret Müjdesi

Bakan Pakdemirli'den Manisa Üzümü İçin Coğrafi İşaret Müjdesi

10 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sultani çekirdeksiz üzümün Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendiğini belirterek, ürünün bundan sonra "Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm" olarak anılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sultani çekirdeksiz üzümün Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendiğini belirterek, ürünün bundan sonra "Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm" olarak anılacağını söyledi.

Manisa programı kapsamında Akhisar'da Tahir Ün Caddesi üzerinde esnafla sohbet eden Pakdemirli, Akhisar Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerinin istek ve taleplerinin her zaman kendileri için önemli olduğunu, Akhisar Ticaret Borsası'ndaki toplantıda, çiftçinin taleplerini notlarına eklediklerini ve bu hususta özenle çalışacaklarını söyledi.

Manisa sultani çekirdeksiz üzümün coğrafi olarak tescillenmesiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını belirten Pakdemirli, "Manisa üzümüyle ilgili coğrafi işaret alınmıştır. Bunu buradan tüm Manisalılar'a ve kamuoyuna müjdelemek istiyorum. Bu ürünümüz artık bundan sonra sadece çekirdeksiz üzüm olarak anılmayacak. Manisa coğrafi işaretiyle anılacak. Manisamız'a hayırlı ve uğurlu olsun, katkı veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da borsa olarak, coğrafi işaretin alınması sürecinde kendilerine destek olan başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, coğrafi tescil belgesini Manisa Ticaret Borsası Başkanı Özkasap'a takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:43 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Manisa, Güncel
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