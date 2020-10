Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin geleceği bilginin ve bilimin gelişmesi ile sağlanacak - Son Dakika

İZMİR, DHA)-TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 2020-2021 Akademik Yılı açılışında konuştu. Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin geleceğinin bilginin gelişmesi ve bilimsel çalışmaların artırılmasıyla olacağını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreni, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleşti. Sabancı Kültür Merkezi'ndeki törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bakan Pakdemirli'nin eşi Dr. Ahu Pakdemirli, İzmir milletvekilleri, Cumhuriyet Başsavcısı, İzmir'deki üniversite Rektörleri, İzmir bürokrasisinin üst düzey temsilcileri, DEÜ akademik ve idari personeli ile öğrencileri katıldı. İlk Olarak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, daha sonra DEÜ Sabancı Kültür Merkezi'nde devam etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Orkestrası ve Korosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı'nın ardından müzik dinletisi gerçekleşti. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin tanıtım filminin gösteriminin yapıldığı Akademik Yıl açılışında, akademik birimlerini derece ile kazanan DEÜ'lü öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 2020-2021 Akademik Yılı Açılış törenine katılan Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin geleceğinin bilimin gelişmesi ile sağlanacağını kaydetti. Bakan Pakdemirli, "Değerli Rektör Hocama Akademik yıl açılışına davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Duyunca koşa koşa gelirim dedim. Dokuz Eylül Üniversitesi bizim için ailenin bir parçası gibi. İnşallah Ankara'da işlerim bitince akademik hayata burada eğitici olarak dönerim. Türkiye son 18 yılda; milletin desteğini almanın gücüyle Türkiye'de refah düzeyi yükseldi ve o paradoksu yendi. Türkiye her konuda dünyanın en iddialı projelerine imza atıyor. Güçlü ekonomiler listesinde 13. sıradayız. İyi bir yere geldik. Burada kalmak ve daha iyi yerlere gelmek için bilgi ve entelektüel seviyemizi yükseltmeliyiz. Bilgi ve bilim olmadan daha ileriye gitme şansımız yok. Türkiye'nin sıçrayışı bilgi ve bilim ile olacak. Önümüzdeki 30 yıllık dönemde aksiyon almamız için üniversitelere, İzmir'e ve Dokuz Eylül Üniversitesi'ne önemli görevler düşüyor" ifadelerini kullandı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gençlerin idealist olmalarını ve ülkeleri için çalışmalarını öğütleyerek, "Ben daima iyi bir izleyici oldum ve başarılı insanları takip ettim. Maddiyatı ön plana koymayın. Burada çok değerli hocalarım var. Hepimiz bilim üretmek için Türkiye sevdalısı olarak çalışıyorsunuz. Gençleri bu yönde biraz daha motive etmeliyiz. Her zaman başarıyı elde etme şansımız yok. Hayatımda bir sürü yanlışım var. Önemli olan bunlardan ders almak. Arada mutlaka başarısızlık olmak zorunda. Bunlardan yılmamak gerekiyor. Kolunuza daha fazla bilezik takın, heybenizi doldurun. Çünkü hayat boyu gideceğiniz yolda, yol ayrımlarına geleceksiniz. Ne olacağını hiçbir şekilde bilemiyorsunuz. Hepimiz kariyer planı yaptık. Fakat hayat bizleri başka bir yöne götürebiliyor. Bu yolculuğa çıkmışken donanımınızı arttırmadan devam etmenin imkanı yok. Heybenizi diplomalar, sertifikalar, teknolojiyi takip ederek, yabancı dil öğrenerek doldurmalısınız. Büyük bir Türkiye inşa ediliyor. Gençlerimiz bizim için Türkiye'nin mimarları olacaksınız. Kararlılıkla yeni Türkiye için el ele yürüyor olacağız" diye konuştu.TARIMIN GELİŞMESİNDE BİLİMİN BÜYÜK ROLÜ Tarımın gelişmesinde bilimin büyük rolü olduğunu anlatan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: "Dünyada ve Türkiye'de nüfusun ve gıda ihtiyacının arttığı noktada bilim olmadan ihtiyacı karşılama şansımız yok. Dokuz Eylül Üniversitesi hayvancılıkla ilgili önemli çalımalar yapıyor. Kiraz ilçemize İzmir'in ilk Veteriner Fakültesini kazandırdı. Bu önemli çalışma için teşekkür ediyorum. Tarım demek, ekonominin kendisi demek. Tarım, ekonomistlerin, turizmcilerin, sağlıkçıların ve bütün alanların ilgilendiği bir konudur. Bu sebeple Dokuz Eylül Üniversitesi'nden beklediğimiz çok şey var. Bilgi ve bilim olmadan tarımda önümüzdeki 30-40 yılı yönetemezsiniz"Akademik Yıl açılışında konuşan DEÜ Rektörü Hotar ise, üniversite olarak ulusal ve uluslararası nitelikte akademik faaliyetler yürüttüklerini kaydederek, "Ülkemizin saygın markalarından birisi olan ve bu yıl 38'nci yaşını kutlayan üniversitemiz, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile kamusal hizmetlerini başarıyla yerine getiren; milli ve manevi değerlerine bağlı kuşaklar yetiştiren; güzel kentimizin kalkınmasına önem veren bir yükseköğretim kurumudur. Ulusal ve uluslararası alanda nitelikli akademik faaliyetleriyle ön plana çıkan üniversitemiz, ülkemizin ve insanlığın selameti için var gücüyle çalışmaktadır. Özellikle kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan tabloda üniversitemiz, bölgesel ve ulusal anlamda sorumluluklarını yerine getirmektedir. Kazanımlarını ve değerlerini mensuplarımızın olağanüstü gayretlerine borçlu olan kurumumuz, her daim aziz milletimize hizmet etmekte; devletimizin verdiği görevleri de titizlikle icra etmektedir. Üniversite yönetimi olarak bizler de kurumumuzun bilgisine, birikimine ve tecrübesine dayanarak birçok projeyi hayata geçirdik; ülkemizin geleceğine eser kazandırmaya özen gösterdik" dedi.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, "Ülkemizin seçkin üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi'nin açılışı vesilesiyle buradayız. Ülkemizin seçkin öğretim kurumlarından olan Dokuz Eylül Üniversitemiz gençlerimizi aydınlatmaya, ülkemizin gelişimine katkı koymaya devam etmektedir. Yüksek öğrenci sayısı, kaliteli akademik yapısı ve teknolojik altyapısıyla öncü üniversitelerimizdendir. Ege bölgesinin cazibe merkezi olan İzmir'de kamu-üniversite ortaklıklarına katkı koyan ve her türlü desteği veren üniversitemize teşekkür ediyoruz. Her ne kadar kovid19 nedeniyle eğitim aksamış olsa da önceliğimizin insan hayatını korumak olduğunu unutmamalıyız" dedi.Rektör Hotar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan çini eser takdim etti. Açılış töreni, akademik birimlerini derece ile kazanan DEÜ'lü öğrencilere hediyeleri takdim edilmesinin ardından aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.