Bakan Pakdemirli, yangın bölgesindeki vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangını yakınında bulunan Kisecik Mahallesi'ni ziyaret etti.

Pakdemirli, mahalle girişinde bir grup vatandaşla yere oturup sohbet ederek çay içti.

Yangınla ilgili mahalle sakinlerine bilgi veren Pakdemirli, son durum ve yangın sonrası yapılacaklar konusunda bilgilendirmede bulundu.

Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Bakan Pakdemirli'ye Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir de eşlik etti.