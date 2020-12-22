Son dakika haberleri! BAKAN SELÇUK İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE 6 OKULUN TEMELİNİ ATTI - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "PISA gibi TIMSS gibi Türkiye ve dünyanın gündeminde olan ve ülkelerin büyük bir yarış içinde olduğu bu tür araştırmalar, projeler, sınavlarda Türkiye'nin çok büyük bir yükseliş göstermesi mutluluğumuz perçinledi ve kalitenin niye öne çıkması gerektiğini okullarla, yaşanan yerlerle, yaşananlar yaşantılar arasındaki bağlantının niye güçlü olduğunu da bize göstermiş oldu. Çocuklarımızın potansiyellerini ortaya çıkaracak ortamlar istiyoruz, bunun için gayret ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TMSF'nin destekleriyle Üsküdar, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih ve Sultanbeyli'de yapılacak 6 okulun temel atma törenine katıldı. Şişli'de bir otelde düzenlenen törene Bakan Selçuk'un yanı sıra TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Bakan Ziya Selçuk, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Biz bir çocuğun, öğretmenin günün önemli saatini geçtiği okulların güzelleştirmeyi vazife edindik. Okulun çevre ile münasebetinin bütünleşmesini hedefliyoruz. Çocuklarımızın mutlu olduğu ortamlar emin olun şahsiyetlerinin daha da gelişmesini sağlamaktadır. Çocuklarımızın atölyelerle, spor salonlarıyla yeşillenmiş bahçelerle karşılaşması onların daha güçlü bir kişilikle daha yetkinlikle bu ülkeye hizmete aday olmasına vesile oluyor. Derslik sayısını artırırken bir taraftan da niteliği artırmaya çalışıyoruz, uluslararası kalite standartları çerçevesinde artmasını çok çok önemsiyoruz. PISA gibi TIMSS gibi Türkiye ve dünyanın gündeminde olan ve ülkelerin büyük bir yarış içinde olduğu bu tür araştırmalar, projeler, sınavlarda Türkiye'nin çok büyük bir yükseliş göstermesi mutluluğumuz perçinledi ve kalitenin niye öne çıkması gerektiğini okullarla, yaşanan yerlerle, yaşananlar yaşantılar arasındaki bağlantının niye güçlü olduğunu da bize göstermiş oldu. Çocuklarımızın potansiyellerini ortaya çıkaracak ortamlar istiyoruz, bunun için gayret ediyoruz. Bir çocuk sadece kalem kağıtla eğitim aldığında ne şahsiyetleri olgunlaşacak, ne de yetenekleri ortaya çıkacaktır. Çocuklarımızın atölyelerde yaparak, yaşayarak çalışmaları başka bir güzellik getiriyor. Bir çocuğun bilmesi bizim için yeterli değil, yapabilmesi önemli. Bundan dolayı da çocukların yapabileceği ortamları geliştirmeye, laboratuvarları artırmaya, spor atölyelerini, robotik atölyelerini, sanat atölyelerini, tarım atölyelerini artırmaya çalışıyoruz. Son 1 yılda herhangi bir özel bütçe kullanmaksızın 10 bin civarında atölye açtık bağışlarla. 420 milyon TL civarında da bir bütçe oluştu burada, atölyelerin yapımında. Bugün buradaki okulların teknik ayrıntılarıyla sizi boğmak istemiyorum ama bu kaynakların okullar için harcanıyor olması, eğitim için harcanıyor olması ve Cumhurbaşkanımızın hususi dikkatiyle eğitime yönlendiriliyor olması bizim umudumuzu daha da güçlendiriyor. TMSF'nin de bize okul ve tablet konusundaki destekleri her zaman aklımızda."

"BİZİM OKUL YAPMAYLA İLGİLİ EN BÜYÜK SORUNUMUZU TAHMİN EDİYORSUNUZ, ARSA"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da törende yaptığı konuşmada 3 bin 310'u devlet okulu olmak üzere toplamda 7 bin 700 okul olduğunu belirterek, "Bugün o okullara yeni kardeşler gelecek, sevincimiz bundan. Ben bu sevinci bize yaşattığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Her fırsatta İstanbul'da ve İstanbul eğitiminin 2023 vizyonuyla şekillenmesi noktasında konusunda bize hocalık yapan Ziya Selçuk Bakanıma şehrim adına şükranlarımı sunuyorumö dedi.

Vali Yerlikaya, şöyle devam etti: "2003-2020 arasında 1424 okul devletimiz, hükümetimiz, bakanlığımız ve hayırseverler tarafından bu şehrin hizmetine verildi. 36 okul yapımı devam ediyor, 62 yeni temelini attığımız okulla beraber toplam bin 502 yeni okulumuz, 34 bin 175 dersliğimiz kazandırıldı, kazandırılıyor. Son 18 senede neler yapıldığının muhakemesini sizlere bırakıyorum. 100 okul arsasına iki yıl didindik. İstanbul dünyanın 14. büyük metropolü, 121 ülkeden daha büyük. Yüzölçümü olarak küçük, 5 bin 446 kilometrekare, yüzölçümünün yüzde 45'i yaklaşık olarak orman. Yabancı misafirlerimizle beraber 16.5 milyonluk bir büyük şehir. Bizim okul yapmayla ilgili en büyük sorunumuzu tahmin ediyorsunuz, arsa. Arsa bulamıyoruz. Karış karış aradık. 2 senede 100 tane arsa toplayabildik. Şu anda adı konulmamış 100 arsa. Bunları da yaşanacak okullar, hiçbiri önceki okul tasarımlara benzemiyor. Her biri öğrencilerin, öğretmenlerin, eğitim idarecilerinin, sosyal çevrelerinin, şehrin, mahallenin, 'aramıza hoş geldin ey okul, ne kadar güzelsin ey okul, için başka, dışın başka' kalbin dillenmesine neden olan mimari tasarımlara sahip olan okullar. İnşallah doğru yapım ve uygulamayla 5 ilçemiz yakın zamanda görecek. Biz bu bulduğumuz 100 arsanın tasarımlarını, mimari uygulaması ve diğer uygulama projelerini, inşaat ruhsatları da alınmış, dosyası tanzim edilmiş, muazzam bir broşür haline getireceğiz. İş adamlarımızı bir araya getireceğiz, hep birlikte onları sahiplendireceğiz. Böylelikle okullarımızın yapımlarını gerçekleştireceğiz. Arsa aramayla ilgili arayış tarzımızı bırakmayacağız."

Vali Yerlikaya, 1999 ve öncesinde yapılan okulların sayısının 1322 olduğuna dikkat çekerek, "Var olan 1322 okulumuzun 45'i sağlam, 59'unun yıkılıp yeninden yapıldığını ya da güçlendirildiğini tespit ettik. 722 okulumuzu güçlendirdik. 344 okulumuzun güçlendirmesini mümkün olmadığını görünce yıktık, onları özgün mimari tarz, Bakanlığımıza uygun şekilde hazırladık ve hizmete sunuldu. 41 güçlendirme ve 21 yeniden yapımla ilgili çalışmamız, paramız kasada, onları da Allah izin verirse önümüzdeki yıl eğitim öğretim yılına bitireceğiz. Hesaba göre geri kalan, 86 okulu 2023 Mayıs'ından önce tamamladık diyeceğiz. Bunlara 1 milyar 33 milyon 429 bin avro para harcadık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Bakan Selçuk, TMSF Başkanı Gülal, Vali Yerlikaya ve belediye başkanlarıyla birlikte temel atma butonuna bastı. Temeli atılan okullara canlı bağlantı yapıldı.

- İstanbul