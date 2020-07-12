Bakan Selçuk'tan lisedeki patlamada hayatını kaybeden öğretmenin babaevine ziyaret - Son Dakika

Bakan Selçuk'tan lisedeki patlamada hayatını kaybeden öğretmenin babaevine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'de lisede dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kimya öğretmeni Ramazan Şahin'in Adana'daki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'de lisede dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kimya öğretmeni Ramazan Şahin'in Adana'daki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

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Bakan Selçuk, beraberinde Vali Süleyman Elban ve diğer ilgililerle merkez Yüreğir ilçesindeki Şahin'in babaevi önünde kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Taziyelerini ilettiği baba Kahraman Şahin'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim veren Selçuk, hayatını kaybeden öğretmenin yakınlarına da başsağlığı diledi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Selçuk, ziyaretin ardından gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.

Bakanlık olarak salgın konusunda her türlü iş ve işlemi yapmak noktasında kararlı olduklarını ifade eden Selçuk, "Başından beri dünyaya örnek olacak şekilde uygulamalar, üretimler yapıyoruz. Bu üretimlerin meslek liselerimizdeki boyutu çok çok önemli ve tüm ülkenin, tüm dünyanın ihtiyacı için meslek liselerindeki öğretmenlerimiz tüm öğretmenlerimiz gibi büyük bir gayret içerisindeler." dedi.

Mersin'de, patlamanın yaşandığı okuldaki öğretmenlerin de bu konuda büyük çaba gösterdiğini anlatan Selçuk şunları kaydetti:

"Rahmetli öğretmenimiz Ramazan Şahin'in de bu konuda hafta sonu bilmeden 'Bu ülkenin bana ihtiyacı var' diyerek yoğun bir çalışma içinde olduğunu biliyoruz. Bu elim kaza neticesinde de şehit olan öğretmenimizin ailesinin yanında bulunmak taziyemizi iletmek ve bu meseleye sahip çıktığımız göstermek için buradayız. Böyle zor bir günde millet olarak, devlet olarak öğretmenimizin ailesinin yanındayız, arkasındayız. Bununla ilgili de her türlü tedbiri alıyoruz. Sayın Valimizle de burada bazı istişarelerde bulunduk. Arkadaşlarımızla beraber Ankara'dan buraya, 'Ekip halinde ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, daha yakından nasıl ilgilenebiliriz?' hususuyla alakalı olarak bugün buraya geldik. İncelemelerimiz devam edecek. Netice itibarıyla eğitim camiası adına ailemize başsağlığı diliyorum. Milli Eğitim camiasının meslek liselerinde yapmaya çalıştığı bu üretimi, çok daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde götürmek noktasında da gayretlerimiz sürecek. Tekrar tekrar üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Bakan Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek Başkan Mehmet Ay ve partililerle görüştü.

Olayın geçmişi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki "Kimya Teknoloji Alanı"nda 4 Temmuz'da meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, yaralanan kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ve Hasan Satırlı hastaneye kaldırılmıştı. Şahin, 6 gün tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. Patlama nedeniyle okulun bazı sınıfları ve dış duvarında hasar oluşmuştu.

Ramazan Şahin, Ziya Selçuk, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:54 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'tan lisedeki patlamada hayatını kaybeden öğretmenin babaevine ziyaret - Son Dakika
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