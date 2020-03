BAKAN SELÇUK: TEDAVİ GİDERLERİNDE 8 MİLYAR LİRALIK İYİLEŞTİRME OLDU - Son Dakika

BIO Türkiye organizasyonu, bugün Kağıthane'de bulunan Osmanlı Arşivi Külliyesi Kongre Merkezi'nde başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3 gün sürecek organizasyonun ilk gününde düzenlenen Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi'ne katıldı. Selçuk, "Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, yeni sağlık uygulama tebliği ile tüm sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008'den beri ilk kez kapsamlı bir artış sağlandı ve tedavi giderlerinde 8 milyar liralık iyileştirme oldu. Ayrıca 20 Şubat 2020'de yaptığımız ilaçlara 3 milyar liralık iyileştirme ile de beraber yine tıbbi malzemede yüzde 5 ile 200 arasında değişen oranlarda yaptığımız iyileştirmeler ile sektöre, toplamda son 6 ayda yaklaşık 12 milyarlık bir iyileştirme sağlamış bulunmaktayız" dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK) tarafından düzenlenen organizasyona Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Güven, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati , İVEK Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necdet Ünüvar , BIO Türkiye Organizasyonu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türk Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak , Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Harun Kızılay , KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt , Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğu ve sağlık sektöründen temsilciler de katıldı. 3 gün sürecek organizasyonda BIOShere ve StartHUB etkinlikleri de düzenlenecek.

SEKTÖRE SON 6 AYDA 12 MİLYAR LİRALIK İYİLEŞTİRME

Konuşmasına İdlib 'de şehit olan askerlerimize rahmet dileyerek başlayan Selçuk, "Yerli, milli savunma sanayi ne kadar önemliyse, bugün burada sizlerle beraber yerli ve milli ilaç endüstrisinin de ne kadar önemli olduğunun altını çiziyorum. Sağlık hizmetinin finansmanını üstlenen bakanlık olarak da, sağlık hizmetinin tüm vatandaşlarımıza etkin, eşit, kaliteli ve yeterli düzeyde sunulması bizim birinci hedefimiz. Bu noktada, cumhurbaşkanımızın tezhipleri ile ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızın büyük destekleri ile aldığımız önemli bir karardan bahsetmek istiyorum. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, yeni sağlık uygulama tebliği ile tüm sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008'den beri ilk kez kapsamlı bir artış sağlandı ve tedavi giderlerinde 8 milyar liralık iyileştirme oldu. Ayrıca 20 Şubat 2020'de yaptığımız ilaçlara 3 milyar liralık iyileştirme ile de beraber yine tıbbi malzemede yüzde 5 ile 200 arasında değişen oranlarda yaptığımız iyileştirmeler ile sektöre, toplamda son 6 ayda yaklaşık 12 milyarlık bir iyileştirme sağlamış bulunmaktayız. Bu iyileştirmeler ile vatandaşlarımızın daha kaliteli bir sağlık hizmetine ulaşmasını hedefliyoruz. Ayrıca sağlık hizmet sunucularının da faaliyetlerini mali baskı hissetmeden sürdürmelerini temin ediyoruz. Bütün bu sağlık uygulama tebliğinde yaptığımız bu düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"YÜZDE 70 OLAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI YÜZDE 99'UN ÜZERİNE ÇIKTI"

5 yıl içinde sağlık sektördeki payın yüzde 30'lara çıkacağının öngörüldüğünü dile getiren Selçuk, "Bizim de ülkemizi 2023'e taşıyacak olan 11. kalkınma planında biyoteknolojiye, AR-GE, üretim, nitelikli insan kaynağı yetiştirme gibi konularda desteklenmesi gereken kritik teknolojiler arasında alıyor biyoteknoloji. Biz de bakanlık olarak, sağlık alanındaki ilerlemelerin her daim yanındayız ve toplumun her kesimini kapsayan hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için her türlü adımı atmaktayız. Genel sağlık sigortası, kamu hizmetleri içerisinde kalkınma carisi olarak tanımlanan sağlık hizmetlerinin finansmanını ilgilendiriyor ve bizde sosyal refah devletinin en önemli unsurlarından hatta olmazsa olmazı olarak görmekteyiz. Bir devletin sosyal refah devleti olduğunu gösteren en önemli şeylerden birisi de, genel sağlık sigortasının kapsamı, etkinliği, erişilebilirliği ve kalitesi ile ölçülmekte. ve genel sağlık sigortasını kurup işletmekte 26 yıl sonra hükümetimize nasip oldu.

2002'de yüzde 70 olan genel sağlık sigortası kapsamını bugün yüzde 99'un üzerine çıkarmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

"CEPTEN YAPILAN SAĞLIK HARCAMALARI YÜZDE 20'LERDEN 17'LERE DÜŞTÜ"

Konuşmasında sağlık alanındaki bazı istatistiklere de yer veren Selçuk, "Yine ülke genelinde 17 bin eczaneden sadece 3 bin 260'ının SSK ile anlaşması varken ve SSK bünyesindeki 261 eczane ile birlikte ülkedeki eczanelerin ancak yüzde 19'u kamu sağlık sigortasına hizmet veriyordu. Bugün ise 26 bin 221 eczanenin tamamına yakınında vatandaşlarımız sağlık sigortası kapsamında yararlanabilmekteler. En önemli istatistiklerden biri de cari sağlık harcamaları içinde cepten yapılan sağlık harcamaları. Bu oran 1999'larda yüzde 29 iken bugün yüzde 17'lere düşmüş durumda. Cepten yapılan toplam sağlık harcamalarındaki orana baktığımızda ise 2002 yılında yüzde 20'lerde iken bugün yüzde 17'lere gerilemiş durumda. 1999'da geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 3 bin 986 iken bugün 8 bin 825 ilacımızın geri ödeme listesinde olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. 1999'da 1,42 olan kamu sağlık sigortacılık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılası içindeki oranı 2018'de 22,5'a yükselmiş durumda" dedi.

