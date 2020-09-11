Bakan Soylu, Adnan Menderes Müzesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Soylu, Adnan Menderes Müzesi'nde incelemelerde bulundu

Bakan Soylu, Adnan Menderes Müzesi'nde incelemelerde bulundu "Sosyal medyanın peşine takılmayın" Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı için Aydın'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantı sonrasında bir takım ziyaretlerde bulundu.

Bakan Soylu, Adnan Menderes Müzesi'nde incelemelerde bulundu

"Sosyal medyanın peşine takılmayın"

AYDIN - Ege Bölgesi Güvenlik Toplantısı için Aydın'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantı sonrasında bir takım ziyaretlerde bulundu. Bakan Soylu, Külliye Camii'nde Cuma namazının ardından Koçarlı'da yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Aydın protokolü tarafından müze girişinde karşılanan Bakan Soylu'ya, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından yağlık hediye edildi.

Aydın Valiliğinde gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı hakkında bilgi veren Bakan Soylu; "Aydın'da Ege vilayetlerimizle birlikte telekonferans sistemi ile Ankara'dan da ilgili dairelerimizin katılımıyla bir güvenlik toplantısı yaptık. Asayişten göçe kadar, uyuşturucudan güvenlik ve teröre kadar tüm meseleleri arkadaşlarımızla il il değerlendirme fırsatımız oldu" dedi.

"Yaklaşık 4 ay içerisinde istediğimiz noktaya gelmesini bekliyoruz"

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde de incelemelerde bulunan Bakan Soylu, 3-4 ay içerisinde müzeyi açmayı planladıklarını ifade ederek, "Şimdide Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleştirilen, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ndeki son durumu hem tespit edebilmek hem de bundan sonraki çalışmaları Valimizle, milletvekillerimizle hep birlikte değerlendirebilmek için burada bir aradayız. Yaklaşık 2019 yılının Mart ayında buranın temeli atıldı ve 17 ayda hakikaten epey bir mesafe alındı. Buranın aslında mimarisi rahmetli Menderes'in dedesinin evinin mimarisi olarak gerçekleştirildi. Aynı zamanda da müze olarak kimliğini, ruhunu ve Adnan Menderes'in Türkiye'de neyi ifade ettiğini ortaya koymaya çalışan bütün değerlendirmeleri arkadaşlar gerçekleştiriyorlar. O dönemde yaşayan tanıklıklar var, onlar da ifade ediliyor. Doğumu, kişiliği, hayatı, siyasi ve iktidar yılları olmak üzere 3 ayrı çalışma yapılıyor. Hepimiz bu konuda titiz bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Buradaki muradımız şudur. 1960 darbesi sadece Türkiye'de demokrasiyi, milletin iradesini, sandığı, Türkiye'nin kalkınma ve büyüme yolculuğunu ifade etmedi. Onu ortadan kaldırma girişimi ve adı değil başka bir şey daha yazdı. 1960 darbesi ki bu müze bunu anlatacak. Bir tarihi gerçekliği ortadan kaldırdı ve düzmece, kurmaca ve zihinlerde o dönemi tamamen karalama üzerine ve unutturma üzerine bir anlayışı dikte ettirdi. Bizim görevimiz tarihe hakkını verebilmektir ve Cumhurbaşkanımız Kutadgu Bilig'den Balkanlarda ecdadımızın yaptığı eserlere kadar Malazgirt'e kadar ve son yıllarda gördüğümüz tarihimizle bütünleştiğimiz tüm adımlara kadar yepyeni bir çığır açtı. Burası da o çığırın bir adımıdır. Başlangıcından beri takip ettiğim Aydın Valiliğimizin bünyesinde hem bir önceki Valimiz hem de şimdiki valimiz aynı zaman da ADÜ'nün de katkılarıyla oluşan bu atmosfer ile ilgili geçen gece yaklaşık 3 saat Ankara'da bakanlıkta bir çalışma daha gerçekleştirdik. Bir Adnan Menderes müzesinin yapılmasının elbette bir huzuru var ama esas huzur tarihe yanlış aktarmak isteyenlere karşı itirazımızın Allah katında kabul görmesidir. İnşallah 3-4 ay içerisinde arzu ettiğimiz noktaya gelir. Ondan sonrada Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla burası açılmış olur. Hevesimiz, heyecanımız budur" dedi.

"Sosyal medyanın peşine takılmayın"

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, hakkında çıkan iddialar ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Soylu, Didim Belediyesi'nde müfettişlerin inceleme yaptığını belirterek "Didim Belediyesi'nde görevlendirdiğimiz müfettişler gerekli incelemeleri yapıyorlar. Onun dışında söyleyebilecek başka bir değerlendirme söz konusu değil. Benim sizlere tavsiyem sosyal medyanın peşine takılıp mahcup olmamak lazım. Adaletin, hukukun ne dediğine bakın. Süreç işliyor. Sadece Didim Belediyesi ile ilgili değil hangi belediye ile ilgili böyle bir şikayet gelirse teftiş yapıyoruz. Yüzlerce belediyede teftişler var. Kimisi şikayete dayalı, kimisi genel rutin teftiştir. Resmi makamların ne ortaya koyduğuna bakın" dedi.

Bakan Soylu, Adnan Menderes Müzesi'nde incelemelerde bulundu

Adnan Menderes, Süleyman Soylu, Bakan, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 19:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu, Adnan Menderes Müzesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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