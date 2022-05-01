Bakan Soylu'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19 salgını sebebiyle pek çok alışkanlıktan uzak kalınan bir dönemden sonraki ilk 1 Mayıs'ın eskisi gibi meydanlarda halaylarla, Ramazan Bayramı sevinciyle katlanmış olarak huzur ve barış içinde kutlanacağını belirtti.

Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, emeğin ve alın terinin bayramı 1 Mayıs'a ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

"Cephede savaşan kahramanlar, kağnı arabalarıyla cepheye cephane taşıyan kahramanlar... Ama bir de küçük atölyelerde büyük bir maharet ve el emeğiyle o cephaneleri üreten, alın terleri Kurtuluş Savaşı'na can suyu olan kahramanlarımız var. Terör şehitlerimiz sadece asker, polis, jandarma değil. Ücra köylere elektrik getirmek için çalışırken yol yaparken, baraj yaparken hain terör örgütünün saldırısına uğrayıp şehit olan, bazı emek savunucularının unuttuğu ama milletin unutmadığı mühendislerimiz, işçilerimiz, şantiye şeflerimiz, kepçe operatörlerimiz var." değerlendirmesinde bulunan Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Meşhur sanayi devrimini işçilerin sömürüsü ve insanlık dışı hayat koşullarına mahkum etmenin üzerine bina eden emperyalist batı zihniyetine karşı usta-çırak duygusu ve 'işçinin çalıştığının karşılığını alın teri kurumadan veriniz.' hadis-i şerifindeki anlayışla kurguladığımız çalışma hayatımız, elbette ki çok daha insani ve çok daha medenidir.

Kuruluşunda olduğu gibi, güzel cumhuriyetimizin, özellikle 21. yüzyılın başından itibaren elde ettiği güç ve kapasitede de işçilerimizin ve her kademeden çalışanlarımızın emeğinin, alın terinin, bilgi ve becerilerinin payı büyüktür. İnsansız hava araçlarımızdan, helikopterlerimize, yazılımlarımızdan sanayi ürünlerimize kadar dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz her ürün, sadece zenginleşmek değil, mazlumlara umut olma, dünyaya adalet ve huzur getirme gayretinde olan bu ülkenin en önemli güç kaynaklarından biridir. Terörle mücadele ederken terörizme karşı verdiğimiz büyük mücadelede de 2 bin 800 metre rakımdaki köylere yol götüren, altyapı götüren, terörün yıkımlarını parklarla, bahçelerle temizleyen işçilerimizin, mimar ve mühendislerimizin emeği ve alın terinin büyük ve hiçbir maddi karşılıkla ödenmez bir payı vardır."

"Çalışma hayatına moral ve gurur kaynağı olmaya devam edecek"

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, eskinin acı hatıraları üzerine bir set çekip istismarına da izin vermeyerek "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul ve resmi tatil ilan edilen bu özel günün bundan sonra da aziz millete, çalışanlara, çalışma hayatına moral ve gurur kaynağı olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Salgın hastalık sebebiyle pek çok alışkanlığımızdan uzak kaldığımız bir dönemden sonraki bu ilk 1 Mayıs, inşallah yine eskisi gibi meydanlarda halaylarla, Ramazan Bayramı sevinciyle katlanmış olarak huzur ve barış içinde kutlanacaktır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde, gündelik hayattaki tüm ihtiyaçların karşılanmasında alın terleriyle ve emekleriyle katkı koyan işçilerin, memurların, güvenliği sağlayan kolluk birimlerinin, sağlık çalışanlarının, yazılımcıların, mühendislerin, mimarların, üretimden adalete kadar bütün alanlarda çalışma hayatının bir parçası olan aziz milletin her ferdinin, emekleriyle emekli olmuş tüm büyüklerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı; ekmeğini kazanma gayretiyle emek verirken hayatını kaybeden, şehit olan tüm çalışanları rahmet ve minnetle andı.