Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi

11 dakika önce

Tutuklu HDP eski Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabı sahneye taşındı. Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve Kadir İnanır tiyatroyu beraber izledi. Soylu, "Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi" dedi.

Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi, System.String[]

Bakan Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a isim vermeden yüklendi. Soylu, "O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız" dedi.

"TİYATROYA GİTMEK KABAHAT DEĞİL"

Tiyatroya gitmenin kabahat olmadığını ifade eden Soylu, "Hatta herkes, hepimiz daha fazla tiyatroya gitmeliyiz. Çocuklarımızı daha fazla tiyatroya göndermeliyiz. Ama gittikleri tiyatro, bu ülkenin insanını acıtan, bizim bir yerlere ulaşmamızı istemeyenler tarafından oluşturulan bir tiyatro" dedi.

"DEMİRTAŞ'IN TİYATROSUNU ALKIŞLIYORLAR"

Kobani olaylarını hatırlatan Soylu, şunları kaydetti: Her yeri yakıp yıktılar, 39 kişiyi katlettiler. Talimatı PKK verdi. Türkiye'ye talimatı, o günkü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri getiriyor. Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Yurt dışına gidip kulaklarına üflenen birtakım telkinlerle Türkiye'nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değil.

Demirtaş'ın eşi, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu beraber tiyatro izlediler

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:31 Kaynak: AA
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