Bakan Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesinde sporcularla buluştu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesinde gençler ve sporcularla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evinde gerçekleştirilen söyleşide, Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı, Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım, milli boksörler Busenaz Sürmeneli ile Busenaz Çakıroğlu, Ampute Futbol Takımı'nın milli futbolcusu Barış Telli, A Milli Kadın Voleybol Takımından Naz Aydemir Akyol, Eda Erdem Dündar, Fatma Yıldırım ve Aylin Sarıoğlu'nun yanı sıra 'Yarın Çok Genç Olacak' projesine katılan gençlerle bir araya geldi. Bakan Soylu, iki yıl önce 'Biz Anadoluyuz' adlı projeyi başlattıklarını ve 60 bin gencin, ülkenin kültürünü ve medeniyetini tanımak bazı illeri ziyaret ettiğini anlatarak, projenin daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesine alındığını ifade etti. 'Yarın Çok Genç Olacak' projesinin de bir öneri sonucu doğduğunu aktaran Bakan Soylu, projeye katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT ve diğer ilgililere teşekkür etti. Soylu, programın fikir babasının Ağustos ayında vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun olduğunu belirterek, Dursun'u rahmetle andı. Soylu, "Hayatta ortaya koyduğunuz karakter, bıraktığınız iz, makamdan, mevkiden, bulunduğunuz pozisyondan çok yoksundur. Yeter ki iyi şeyler yapın" diyerek, insanların günahları olabileceğini ancak sonunda Allah'a sığınacağını belirtti. Soylu, "Size hep doğru bir istikamette olmanızı öneririm. Eksik, yanlış yaparsanız onu düzeltecek bir güç var, o da Allah'tır" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, sporculara da katılımı dolayısıyla teşekkür ederek, sporcuların ülke ve millete moral verdiğini, gelecek nesillere de örnek olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli maçları seyrederken heyecan duyduğunu söyleyen Soylu, bunun aslında bir millet olmanın en önemli özellikleri arasında yer aldığını anlattı. Söyleşide daha sonra milli takım sporcuları söz aldı ve soruları yanıtladı.

Bakan Soylu, program öncesinde, 'Yarın Çok Genç Olacak' projesine katılan gençlerin gezdikleri yerlere ilişkin fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi ve gençlerle sohbet etti. Daha sonra yemek yiyen gençlerin yanına giden Bakan Soylu, programa katılan gençlerle tek tek tokalaştı, ' Sivas 'ın yollarına' türküsünü söyledi ve fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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Soylu'nun konuşması

Sporculardan ve katılımcılardan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ ANKARA,

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