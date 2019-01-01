Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu Yeni Yılı Mehmetçik'le Birlikte Karşıladı

Bakan Soylu Yeni Yılı Mehmetçik'le Birlikte Karşıladı

9 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yılı, karla kaplı 2 bin 970 rakımlı üs bölgesinde görevli Mehmetçik ile karşıladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yılı, karla kaplı 2 bin 970 rakımlı üs bölgesinde görevli Mehmetçik ile karşıladı. Dün Hakkari'nin Yüksekova ilçesine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Tümen Komutanı Metin Toker, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile Dalya Üs Bölgesinde ateşli silah yaralanması sonucu Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etmişti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 3 saat süren zorlu yolculuğun ardından Büyükçiftlik beldesinde bulunan 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe Üs Bölgesine geçti. Burada görevli Mehmetçik ile yeni yılı karşılayan Bakan Soylu, cep telefonuyla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yıl mesajını da askerlere dinlettirdi. Geceyi de üs bölgesinde geçiren Bakan Soylu, sabah saatlerinde ise nöbet kulübelerinde bulunan jandarma özel harekat ve polis özel harekat personelini ziyaret etti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, askerlerle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra helikopterle geldikleri Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan uçakla Yüksekova'dan ayrıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:31 Kaynak: İHA

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