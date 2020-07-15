Bakan Süleyman Soylu: "Bu mücadelede çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz" - Son Dakika

Bakan Süleyman Soylu: "Bu mücadelede çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz"

Bakan Süleyman Soylu: "Bu mücadelede çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması Ödül Töreni'nde, "Ben inanıyorum ki bu mücadelede çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz.

Bakan Süleyman Soylu: "Bu mücadelede çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz"

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ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması Ödül Töreni'nde, "Ben inanıyorum ki bu mücadelede çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Yine inanıyorum ki gelecek nesillerimize hem güzel bir Türkiye hem de güzel bir dünya bırakacağız" dedi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın Çankaya'da Anıttepe'de bulunan binasında konferans salonunda Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması Ödül Töreni düzenlendi. Ödül töreni öncesinde yarışmaya 204 üniversitenin 156'sından bin 078 katılımcının katıldığı ifade edildi. Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve diğer ilgililer katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, yazılan öykülerdeki hissi, duyguyu ve motivasyonu devam ettirmenin önemini vurgulayarak, "Sivil toplum kuruluşları, denetim kurumları, tüm kurum ve kuruluşlar, özellikle üniversitelerimiz ve TUBİM... Hep birlikte bir mücadele ortaya koyuyoruz. Ben inanıyorum ki bu mücadelede (uyuşturucu) çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Yine inanıyorum ki gelecek nesillerimize hem güzel bir Türkiye hem de güzel bir dünya bırakacağız" diye konuştu. Soylu, Narkotik Daire Başkanlığını uyuşturucuyla mücadelede ortaya koydukları çalışmalar için tebrik etti.

Yarışmada, "Yırtık Akvaryum" öyküsüyle Nagihan Korkutata birinci, "Üçgenler" öyküsüyle Beytullah Peker ikinci ve "Yalnız+1" öyküsüyle Edanur Çiçek üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi. Program sonunda toplu şekilde fotoğraf çekildi.

Süleyman Soylu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Süleyman Soylu: 'Bu mücadelede çok başarılı sonuçlar elde edeceğiz' - Son Dakika

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