Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanal İstanbul'un boğazlardaki tehlikeleri önlemek için yapılması gerektiğini belirterek, "Yapmazsak bu bizim üzerimizde baskı olur." dedi.

Bakan Turhan, Çankırı'nın Orta ilçesinde Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ile görüşerek, ilçe hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Şabanözü ilçesine giden Turhan, belediye binası önünde yaptığı konuşmada, bugüne kadar milyarlarca liralık hizmet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk milletinin büyük devlet olmayı hak ettiğini vurgulayan Turhan, "Zaman zaman bizi içimizden bölmüşler, parçalamışlar, beyliklere çevirmişler fakat yine toparlanıp dirilmişiz, imparatorluklar kurmuşuz. Yeniden dirildik, kuruluyoruz, yeni imparatorluğumuzu kuracağız inşallah. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım." diye konuştu.

Kural koyan, karar veren büyük bir Türkiye davaları bulunduğunu anlatan Turhan, bunu da millet olarak birlikte tesis edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin menfaatlerinde birlik olunması gerektiğine işaret eden Turhan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde maalesef bir ana muhalefet var, ne yaparsak, 'yanlıştır' diyor. Boğazlara köprü yapıyoruz, boğazın altından tünel yapıyoruz, dağları deliyoruz, 'Yanlış yapıyorsunuz' diyorlar. Şimdi, 'Kanal İstanbul yapacağız' diyoruz, ona da karşı çıkıyorlar. Bunların düşünce sistematiğinde kendilerine güven yok. Bu millet otomobil yapmaya kalktı, 'Yapamazsınız' dediler, yaptırmadılar. Uçak yapmaya kalktı, 'Biz bunu beceremeyiz' dediler, yaptırmadılar. Kendi barajlarını, kendi köprülerini yapmaya kalktı, ona da karşı çıktılar. Şimdi biz bunları yapıyoruz. Hem de bu ülkede sağlanan siyasi ve ekonomik istikrar sonucu bütçeden para harcamadan birçok projemizi yap-işlet-devret ile yapıyoruz. Bu projeler kendi parasını kendi ödüyor. Bunu da eleştirmeye kalkıyorlar."

Kanal İstanbul Projesi ile elde edilecek birçok kazanım bulunduğunu vurgulayan Turhan, bugün İstanbul Boğazı'nda bir geminin sahile vurduğunu hatırlattı.

Boğazdan geçen gemi sayısının yılda 43 bine ulaştığına dikkati çeken Turhan, şöyle devam etti:

"Boğazın girişlerinde, Marmara ve Karadeniz açıklarında demir atmış, günlerce bekleyen gemiler var. Gideceği yere varmak için gemiler günlerce bekliyor. Orada insanlar risk altında. Bir fırtına kopuyor, orada bekleyen gemiyi sürüklüyor, sahile götürüyor. Bunlara biz seyirci mi kalacağız? Burası bir uluslararası su yolu. Montrö bunun kurallarını belirlemiş. Tarafların hak ve hukukunu belirlemiş. Bizim burada hükümranlık haklarımız var. Burada kuralları biz koyuyoruz ama emniyetli ve güvenli şekilde uluslararası deniz trafiğine hizmet verebilmek için tahminimiz 25 bin civarında gemi ancak geçebilir. Şu anda 43 bin küsür geçti. Bu, her yıl artıyor."

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'nın da ihtiyaç karşılanmadığı için yapıldığını belirterek, "Kanalı da bunun için yapıyoruz. Yapmazsak bu bizim üzerimizde baskı olur. Orada bekleyen gemiler, orada oluşan kazalar, gemilerden dolayı oluşabilecek deniz kirliliği, patlamalar veya kazalar bize zarar verecek. Bunun tedbirini almamız lazım. Bunun karşılığında da geçen gemiden karşılığını alacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Şabanözü Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Faik Özcan'dan bilgi alan Turhan, daha sonra kentten ayrıldı.