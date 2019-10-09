Bakan Turhan: "Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1,6 milyar nüfusu olan 30 trilyon dolarlık pazara ulaşabilmektedir"

"Tehlikeli mal taşımacılığının uluslararası normlarda yapılması belli başlı hedeflerimiz arasındadır"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1,6 milyar nüfusu olan 30 trilyon dolar, yani neredeyse toplam küresel ticaretin yarısına karşılık gelen bir pazara ulaşabilmektedir" dedi.

4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve İhtisas Fuarı'nın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Uzun yıllar boyunca sadece tekerlek dönsün anlayışıyla yapılan yollar, çürümekte olan atıl havalimanları, yok olmak üzere olan demiryolu taşımacılığı ve neredeyse varlığı bile sorgulanan bir denizyolu taşımacılığı söz konusuydu. Bugün ise uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiş ve birbiri ile entegrasyonu gözetilerek planlanan ve hayata geçirilen modern bir ulaşım ağına sahibiz. Bunu daha da geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü Doğu ile Batı'yı, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayarak küresel ticaret için önemli bir kesişme noktasında yer alan ülkemizin her daim gelişmesindeki en önemli anahtarlardan biri hiç şüphesiz ulaşım alt yapısı olacaktır" diye konuştu.

"Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1,6 milyar nüfusu olan 30 trilyon dolarlık bir pazara ulaşabilmektedir"

Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesi ile toplam küresel ticaretin yarısına karşılık gelen 1,6 milyar nüfusu olan 30 trilyon dolarlık pazara ulaşabildiğini aktaran Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"Dünya haritasındaki yerimizi de göz önüne getirdiğimizde bölgemizdeki ulaştırma faaliyetleri için doğal lojistik üs görevi konumundayız. Uluslararası ticaret açısından da stratejik bir noktadayız; Doğu ile Batı ekonomilerinin birbiri ile olan etkileşimi yine büyük oranda ülkemiz üzerinden gerçekleşmektedir. Bu nedenle ülkemizin ulaşım ve iletişim alt yapısını tamamlamak amacıyla gece gündüz çalışıyoruz. Böylece hem insanımızın yaşam kalitesini yükseltmiş olacağız hem de Türkiye'nin imkanlarını küresel rekabete uygun hale getirmiş olacağız. Bu kapsamda ulaşımın tüm modlarında bugüne kadar çok önemli mesafeler katettik. Marmaray ve Gebze-Halkalı banliyö hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi dev projeler, ülkemize adeta çağ atlatıp, uluslararası arenada gücümüze güç katmıştır. Karayolu ulaşımında yapmış olduğumuz yol, otoyol, köprü, tünel vb. çalışmalar ise tüm bunların ana omurgasını oluşturuyor. Tüm Türkiye'de köy yollarından kent içi ulaşıma, çevre yollarından bölünmüş yollara, köprülerden tünellere, bir yandan ulusal yol ağımızı yenileyip standardını yükseltirken, diğer yandan ülkemiz üzerinden doğu-batı, kuzey-güney istikametinde geçen uluslararası koridorları işlevsel hale getirdik."

"Son 17 yılda ulaştırma ve altyapı hizmetleri için 750,4 milyar lira harcama yaptık"

Son 17 yılda ulaştırma ve altyapı hizmetleri için 750,4 milyar lira harcama yaptıklarını aktaran Bakan Turhan, "Bu süreç içerisinde karayolları üzerinde yapılan yük ve yolcu taşımacılığındaki gelişim adeta bir devrim niteliğindedir. 6 bin 101 kilometre olan ve sadece 6 ilimizi birbirine bağlayan yol ağımız, bugün 27 bin 8 kilometreye ulaşarak 77 ilimizi birbiri ile bağlar hale gelmiştir. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımız, son 17 yılda toplam bin 322 kilometre artarak 3 bin 36 kilometreye ulaşmıştır. Ayrıca daha konforlu ulaşım ve uzun ömürlü yollar için 68 bin 229 kilometrelik karayolu ağımızın yüzde 38'i BSK standartlarına ulaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yap-işlet-devret modeliyle 2023-2035 yılına kadar toplam 5 bin 556 kilometre otoyol yapımını hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyen Bakan Turhan, "Bu projelerin 597 kilometrelik kesiminde yapım çalışmaları halen devam etmektedir. Üzerinde Osmangazi Köprüsü'nün de yer aldığı İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun tamamı 4 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açıldı. 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de içeren Odayeri-Kurtköy kesimini trafiğe açtık. Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinde çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun içinde '1915 Çanakkale Köprüsü'nün yer aldığı 101 kilometrelik Malkara-Gelibolu kesimi, 95,9 kilometrelik Menemen-Aliağa Çandarlı Otoyolu ve Ankara-Niğde Otoyolu (330 kilometre) yapım çalışmalarına devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"101 kilometre uzunluğunda 30 adet tünelin ise projesi hazır"

Türkiye'nin zorlu coğrafyası dikkate alındığında tünel ve köprü yapımının da önemli hale geldiğini bildiren Turhan, "Geçmişte 50 kilometre uzunluğunda 83 adet tünelimiz vardı. Bugün 482 kilometre uzunluğunda 373 tünelimiz var ve yıl sonuna kadar 24,7 kilometre tüneli daha tamamlayacağız. Dünyada ilk olmak üzere tek geçişte tek tünel halinde 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin planlamalarını tamamladık, tasarımını hazırladık. Türkiye genelinde 505 kilometre uzunluğunda 155 adet tünelin yapım çalışmalarına da devam ediyoruz. Ayrıca 781 kilometre uzunluğunda 287 adet tünelde ise proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 101 kilometre uzunluğunda 30 adet tünelin ise projesi hazır. Deniz seviyesinin 106 metre altına yapılan Avrasya Tüneli haklı gururumuz olmuştur. Günde 100 binin üzerinde araca hizmet verebilecek kapasiteye sahip tünelden açıldığı günden bugüne 46 milyonun üzerinde araç geçmiştir. Aynı şekilde son 17 yılda 323 kilometre uzunluğunda 2 bin 898 adet de köprü yaptık. Böylece köprü sayımız 8 bin 865'e, köprü uzunluğumuz da 634 kilometreye ulaşmış oldu" dedi.

"Tehlikeli mal taşımacılığının uluslararası normlarda yapılması belli başlı hedeflerimiz arasındadır"

Özel sektörün son yıllarda edinilen bilgi birikimiyle teknik kapasite ve işgücü potansiyeliyle marka değerini yukarılara taşıdığını aktaran Bakan Turhan, şöyle konuştu:

"Hep birlikte başarılı çalışmalarımızı çok daha yukarılara taşımak mecburiyetindeyiz. Bakanlık olarak; Otoyolların kamu ve özel ortaklığı yönetimiyle yapımına hız verilmesi, kuzey-güney koridorlarının tamamlanması, yol güvenliği ve konforu için BSK'nın yaygınlaştırılması, denetimlerin artırılması, ölümlü kazaların azaltılması, tehlikeli mal taşımacılığının uluslararası normlarda yapılması belli başlı hedeflerimiz arasındadır. İnşallah bu hedefleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Elbette bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarda da bakanlığımız, sektörün ve sektör temsilcilerinin yanında olmayı sürdürecektir. Neticede ömür biter yol bitmez, önemli olan o yolda iz bırakmak, milletimizin hayır duasını almaktır."

Yüksek Hızlı Tren hattı çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler veren Turhan, mevcut tren hatlarının yüzde 45'inin elektrikli ve sinyalli hale getirildiğini, amaçlarının 2023'e kadar yüzde 75'inin elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve beraberindeki heyet fuarı gezdi. Fuarın açılışına Bakan Turhan'ın yanısıra Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da katıldı.