Bakan Uraloğlu: 2,5 trilyon doları teröre harcamasaydık çok farklı bir Türkiye olurdu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "AK Parti hükümetlerimiz döneminde bütün ulaştırma yatırımları 350 milyar dolardır. Sadece teröre harcadığımız bunun neredeyse 8 katına yakın, 2,5 trilyon dolarlık bir rakam harcamışız oraya. Bunu harcamamış olsak neler yapardık? Sanayiye, üretime, refaha dönüş dönüştürebilseydik, milletimize bu anlamdaki bu nimetlerden yararlandırmış olsaydık elbette çok çok daha farklı bir Batman, çok çok daha farklı bir Türkiye olurdu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Batman'a geldi. Programı kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Uraloğlu, protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik makamına geçen Bakan Uraloğlu, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarette Batman Valisi Ekrem Canalp ile bir süre görüşen Uraloğlu, kentte devam eden ve planlanan ulaştırma ile altyapı yatırımları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Sivil Toplum Merkezi'nde 'Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması' gerçekleştirdi. Buluşmaya. Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri katıldı.

'AYRIM GÖZETMEKSİZİN HİZMET EDİYORUZ'

STK temsilcilerine hitap eden Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde samimi, liyakatli, gayretli, ülke sevdalısı kadrolarla, güçlü yarınlara emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi. Ülkenin her tarafına hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Bu milletimizin ortaya koyduğu ve yürekten sahiplendiği bir gerçektir. Sokakta kime sorarsak bütün vatandaşlarımız da bunu teyit eder. Biz de gerçekten bize oy verip vermediğine bakmaksızın ülkemizin her karış toprağına hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bugün Terörsüz Türkiye vizyonuyla yarım asırdır milletimizin huzurunu, gençlerimizin geleceğini çalan terörü bitirmek üzere çok önemli bir sürecin de önemli bir bölümündeyiz. Türkiye'deki terör süreci maalesef 2,5 trilyon dolarlık bir ağır fatura çıkarmıştır bize. İş insanlarımız, birazcık para hesabı yapan insanlarımız bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirler. AK Parti hükümetlerimiz döneminde bütün ulaştırma yatırımları 350 milyar dolardır. Sadece teröre harcadığımız bunun neredeyse 8 katına yakın, 2,5 trilyon dolarlık bir rakam harcamışız oraya. Bunu harcamamış olsak neler yapardık? Sanayiye, üretime, refaha dönüş dönüştürebilseydik, milletimize bu anlamdaki bu nimetlerden yararlandırmış olsaydık elbette çok çok daha farklı bir Batman, çok çok daha farklı bir Türkiye olurdu. Ekonomik büyümenin birinci şartı elbette güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Bu anlamda da ulaşım olmadan ticaret olmaz, tarım olmaz, turizm olmaz. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım sayesinde üretim olur. Yol sayesinde de yatırımlar istediğimiz gibi hayata geçer. Yine sanayi gelişir, ülke kalkınır, ekonomi büyük büyür ve hepimiz için çok kıymetli olan istihdam sayıları artar. Vatandaşımız iş imkanına sahip olur. Yani yol tıpkı enerji, teknoloji, inovasyon gibi ekonominin, üretimin, sanayinin bel kemiklerinden bir tanesidir" diye konuştu.

'33 MİLYON ARAÇ VAR'

2002'de 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"6 ilimiz birbirine bağlıydı bunlarla veya 7 ilimiz bağlıydı. Bugün 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlı ve bölünmüş yol uzunluğumuzu 30 bin 49 kilometreye çıkardık çok şükür. ya birileri eleştiriyordu. Cumhurbaşkanımız 15 bin kilometre bölünmüş yol deyince, bunu nereye yapacaksınız? Hangi trafik geçecek oradan diye eleştiriliyordu. Bakın bugün 15 bini geçtik, 30 bini de geçtik. ve bir liderlik, ileriyi öngörme tam da bu noktadadır. Bakın 2002 yılında 8,5 milyon aracımız varmış Türkiye'de. Bugün 33 milyon araç var. O gün şehirler arasındaki ortalama hız 40 kilometre/saatti. Bugün 90 kilometre/saat. Eğer biz bu bölünmüş yolları yapmasaydık, ne Batman'ımız bu hale gelirdi, ne Türkiye'miz bu hale gelirdi. Bunu asla unutmayalım değerli kardeşlerim. Bir de şöyle demir yollarını baktığımızda bakın yaklaşık 11 bin kilometre demir yolu ağımız vardı. Bugün 14 bin kilometre demir yoluna yükselttik. ve burada da devam eden 4 bin kilometrelik demir yolu yatırımımızın olduğunu özellikle söylemek isterim. İnşallah bu noktada ülkemizin dört bir tarafını demir yolu ağlarıyla yeniden örüyoruz. Bakın denizcilikte Türkiye 17'nci sıradan geçen yıl içerisinde ilk 10'a girmiş ülkelerden bir tanesi oldu. Çok şükür. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'da 21 Nisan'da hizmete almıştık. Türksat 6A'nın ardından şimdi de Türksat 7A için kolları sıvadık. Bunları değerli kardeşlerim sizin yetiştirdiğiniz evlatlar, sizin yetiştirdiğiniz mühendisler planladı, tasarladı, üretti ve uzaya gönderdi. Onun için Allah razı olsun. Siz o evlatları yetiştirdiniz. Onlar da ülkemize hizmet ediyorlar. Yine ülkemizin dijital geleceğini attığımız en güçlü adımlardan biri olan 5G ihalesini de geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleştirmiştik. İnşallah 1 Nisan'da da bütün ülke genelinde sinyal yaymaya başlayacak. ve 2 yıl içerisinde de ülkemizin her noktasına 5G'yi ulaştırmış olacağız. Diyebilirsiniz ki 5G ne işimize yarayacak? Tabi en basitinden cep telefonunda 10 kat hız sağlayacak bize. Ama biz akıllı yollar, akıllı ulaşım sistemlerini böyle yöneteceğiz. Fabrikalarımızı bu teknolojiyle yöneteceğiz. Belki dünyanın bir tarafındaki bir cerrah önümüzdeki süreçte Batman'daki bir hastanede ameliyat yapacak. Biz bu imkanları sağlamış oluyoruz."

'TÜRKİYE YÜZYILLARI PLANLAYAN BİR ÜLKE HALİNE GELDİ'

Türkiye'nin sadece bugünü, yarını değil yüzyılları planlayan bir ülke haline geldiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, şöyle devam ettii:

"90'lı yıllarda ben de memurdum. 90'lı yıllarda memur olan kardeşlerimiz var. Yani bankamatiğe paramız yattı mı, yatmadı mı? Bir hafta yatmadığını ben bilirim ya. Gittiğimizde elimiz boş döndüğümüzü bilirim. Çok şükür şimdi böyle bir endişemiz yok. Sıkıntılarımız elbette olacak ama bizim görevimiz de yöneticiler olarak bu sıkıntıları çözmek, sizlerin dertleriyle dertlenmektir. Türkiye'nin dört bir köşesinde olduğu gibi Batman'ın da ulaşım ve iletişim altyapısı için bütün ekibimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Koordinasyon bir ve gayret içerisinde. 2002'den bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Batman'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 40 milyar liranın üzerinde bir yatırım yaptık. 15 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 177 kilometreye, sıcak asfalt dediğimiz bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 3 kilometreden 126 kilometreye çıkardık. Batman Güney Çevre Yolu, Batman-Hasankeyf Yolu, Batman Şehir Geçişi, Üniversite, Balpınar, Esentepe, Gültepe farklı seviyeli kavşakları gibi önemli projeleri de bitirerek sizlerin hizmetine sunduk. İlk defa geçişi dahil Batman-Diyarbakır Yolu, Batman-Hasankeyf, Gercüş-Midyat yolu, Batman-Silvan Kozluk Ayrım GAP yolu gibi altı önemli kara yolu projesinde de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Diktepe Köprüsü ki en önemlisi oydu onu bitirdik biliyorsunuz. Devamındaki bağlantı yollarını da önümüzdeki aylar içerisinde bitirerek tamamen sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Özellikle önemli projelerimizden biri olan Diyarbakır-Batman yolundaki çalışmalarımızla da önemli bir aşamaya geldiğimizi özellikle belirtmek isterim. Bu proje kapsamındaki Batman Çayı Köprüsü'nü tamamladık. Elbette ki Batman'daki yatırımlarımız ulaşımın tüm modlarını kapsıyor. Şehrimizin demir yolu ağını komple yeniledik. 2010 yılında Batman Havalimanı yeni terminal binasını hizmete açarak yolcu kapasitesini 2 milyona çıkardık. 2008 yılında yaklaşık 9 bin olan yolcu trafiği, 2025 yılında 735 binin üzerine çıkmış durumda. Bugün 4 ayrı hava yolu şirketiyle İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa ve Adnan Menderes havalimanlarına haftalık 62 sefer yapılmaktadır. İnşallah bu yıl Nisan ayı itibarıyla Antalya-Batman hattında da seferleri başlatmış olacağız."