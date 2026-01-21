Bakan Uraloğlu\'ndan Bayrağa Yapılan Saldırıya Sert Tepki

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıya tepki göstererek, "Bayrağımıza yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyorum, en ağır şekilde gereği yapılacaktır. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kürt kardeşlerimizle aramıza hiç kimse engel koyamaz, hiç kimse aramızı açamaz. Terörist teröristtir. Kürt, bizim kardeşimizdir. Bu kadar" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Trabzon'da yapılacak 3 bin 734 konut için düzenlenen Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kura Çekimi Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, ilçe belediye başkanlarıyla çok sayıda hak sahibi adayı yer aldı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, Nusaybin-Kamışlı sınırının Suriye tarafında, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına dönük saldırısını kınadı. 'Terörsüz Türkiye' sürecine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge yaklaşımının ne kadar kıymetli olduğunu son gelişmelerle beraber gördük. Bu süreci provoke etmeye çalışanlar maalesef olmaktadır. Bayrağımıza yapılan hain saldırıyı ben de şiddetle kınıyorum, en ağır şekilde gereği yapılacaktır. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kürt kardeşlerimizle aramıza hiç kimse engel koyamaz, hiç kimse aramızı açamaz. Terörist teröristtir. Kürt bizim kardeşimizdir. Bu kadar" ifadelerini kullandı.

'81 İLİMİZİ KAPSAYAN DEV PROJE'

Bakan Uraloğlu, "Bugün burada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen 'Ev Sahibi Türkiye' vizyonuyla, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğinin bir parçası olarak bulunuyoruz. TOKİ'miz eliyle bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, deprem bölgesindeki büyük başarıyı 81 ilimizi kapsayan bu dev projeye dönüştürdü. 500 bin sosyal konutla, en az 2 milyon vatandaşımız güvenli, modern, afetlere dirençli evlere kavuşacak. Dar gelirli kardeşlerimiz uygun ödeme şartlarıyla ev sahibi olacak, kira-konut dengesi sağlanacak. Ülkemiz genelindeki 5 milyon 242 bin geçerli başvuru arasında, şehit ailelerimiz, gazilerimiz, engellilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz ve çok çocuklu ailelerimiz öncelikli olarak yer alıyor. Bu proje kapsamında Trabzon'daki 3 bin 734 konutumuzun hak sahiplerini de talepte bulunan 46 bin 237 kişi arasından burada hep birlikte noter ve vatandaşlarımızın huzurunda belirleyeceğiz" dedi.

TOKİ'DEN KENTE 66,2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Trabzon'daki yatırımlara değinen Bakan Uraloğlu, "Trabzon'a TOKİ tarafından güncel rakamlarla yaklaşık 66,2 milyar liralık yatırım yapıldı; sosyal konuttan, kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden stadyuma, hükümet konaklarından okullara kadar yüzlerce eser kazandırıldı. 2 bin 972'si devam eden toplamda 12 bin 78 konut, 887 iş yeri, stadyum, 8 cami, 6 millet bahçesi, 5 hükümet konağı, eğitim, sağlık ve diğer sosyal donatıları hayata geçirildi. 500 bin konut kampanyası kapsamında da Trabzon merkez ilçeler başta olmak üzere Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra'da toplamda 3 bin 734 konut yapılacak. Bu konutların yüzde 30'u 1+1, yüzde 30'u 65, 2+1 ve yüzde 40'ı 80 metrekare büyüklüğünde 2+1 olacak şekilde inşa edilecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'TRABZON, ESKİ TRABZON DEĞİL'

Bakan Uraloğlu, Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerin birbirine bağlanacağını söyleyerek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olarak biz de yaşam alanlarının ulaşım ihtiyaçlarına yönelik Trabzon'umuzun ulaşım altyapısını dönüştürüyoruz, geliştiriyoruz. Hamdolsun bugün Trabzon, eski Trabzon değil. Ulaşım altyapısı çok ama çok gelişmiş bir Trabzon var. Çünkü son 24 yılda Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2002'de 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 266 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden 559 kilometreye yükselttik. Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamladık, Uzungöl Turizm Merkezi Yolu, Tanjant Yolu gibi önemli projeleri hizmete sunduk. Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana Tüneli'ni inşa ettik. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Boztepe Tünelleri'ni açtık. Bugün itibarıyla, Kanuni Bulvarı Yolu, Trabzon-Maçka Yolu ve Trabzon Güney Çevre Yolu gibi 23 kara yolu projemize devam ediyoruz. Şehir içi trafiğine nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştık. Trabzon Güney Çevre Yolu'muzu da Akçakale'den başlayıp Arsin'e kadar uzanacak biçimde 2 kesim halinde hayata geçiriyoruz. Birinci etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu projeyle, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Arsin arasındaki kesiminde şehir içi trafiği ve özellikle Sarp Sınır Kapısı'na yönelen ağır transit trafiği birbirinden ayıracağız" ifadelerini kullandı.

'3 MİLYON METREKARELİK DOLGU ALANI ÜZERİNE YENİ HAVALİMANIMIZI İNŞA EDECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da planlanan yeni havalimanının, kent açısından turizm, ticaret ve kültürel etkileşimde yeni ufuklar açacağını vurgulayarak, "Trabzon Havalimanımızın artık sürekli gelişen ve büyüyen Trabzon için yeterli olmadığını herkes biliyor. Bu gerçeği Sayın Cumhurbaşkanımız da gördüğü için şehrimizi son ziyaretlerinde edişlerinde yeni havalimanının müjdesini Trabzonlu hemşehrilerimize verdi. Trabzon Havalimanı'nı 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Şimdi yeni projemiz kapsamında mevcut pistten biraz daha kuzeye 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine yeni havalimanımızı inşa edeceğiz, yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimi yaptık. Yakın zamanda temeli atıp yapım çalışmalarına başlayacağız. Yeni havalimanımız, şehrimiz açısından turizm, ticaret ve kültürel etkileşimde yeni ufuklar açacak. Hem yerel ekonomimizi canlandıracak hem de Trabzon'u dünyanın nabzını tutan bir havacılık merkezi olarak konumlandıracaktır" diye konuştu.

'BU EVLER SADECE TUĞLADAN DEĞİL, ALIN TERİ, EMEK VE DEVLET-MİLLET SEVGİSİNDEN İNŞA EDİLİYOR'

Bakan Uraloğlu, "Hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın hem de Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığımızın çalışmaları yatırımları Trabzon'umuzu daha güçlü kılmak için. Bugün kurada hak kazanan kardeşlerimize yürekten tebriklerimi sunuyorum. Evleriniz şimdiden hayırlı olsun. Yeni yuvalarınızda huzur, sağlık, mutluluk dolu günler geçirmeniz en büyük dileğimiz. Bu evler sadece tuğladan değil, alın teri, emek ve devlet-millet sevgisinden inşa ediliyor. Hak kazanamayan kardeşlerimize de sabır ve umut diliyorum; bu proje devam edecek, daha nice ailemiz ev sahibi olacak. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Trabzon'umuza, ülkemize hayırlı hizmetler nasip etsin" dedi.

'TEK BİR VATANDAŞIMIZ EVSİZ KALMAYANA DEK BU PROJELER DEVAM EDECEK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, sosyal konut projesinin kararlılıkla süreceğini ifade ederek, "81 ili dolaşmak suretiyle birçok ili ve Trabzon'umuzu birden fazla ziyaret ederek, projeleri ve ihtiyaçları yerinde tespit edip, yerel ile vatandaşlarla birlikte en faydalı projeleri hayata geçiren deprem bölgesindeki başarılarıyla birlikte birçok ilin ve Trabzon'un fahri gördüğü Bakanımız Murat Kurum'un ev sahibi olmayan vatandaşımız kalmasın gayesiyle 23 yıldır bu projeleri ortaya koyan, sadece konut değil, sosyal donatılarıyla birlikte yatak mimari ve mahalle kültürünün yaşanmasını esas alan ve bu doğrultuda projelerin hazırlanması talimatını veren ve her zaman takip eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Kurada hak sahibi olacak vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum. Hak sahibi olmayan vatandaşlarımız için de Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda tek bir vatandaşımız evsiz kalmayana dek bu projeler devam edecek" diye konuştu.

'2 MİLYON VATANDAŞIMIZA YUVA OLACAK'

TOKİ Başkanı Levent Sungur da "Toplu Konut İdaresi olarak vatandaşlarımızın konut ihtiyacının karşılanması ve şehirlerin yenilenmesi noktasında yoğun gayret sarf ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ve bakanımızın koordinasyonunda ülkemizin dört bir yanında yüz binlerce projeyi hayata geçirdik. Milletimize yakışır kalıcı eserler ürettik. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın afeti sonrasında 11 ilimizde 455 bin konutun üretimini gerçekleştirdik. Trabzon başta olmak üzere ülkemizin birçok şehrinde tarihin en kapsamlı kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Şehir merkezinde vatandaşlarımızın nefes alabileceği yüzlerce millet bahçesini hayata geçirdik. 2019 yılında 50 bin, 2020 yılında 100 bin, 2022 yılında 250 bin konutu kapsayan sosyal konut kampanyalarını başlatarak dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık. TOKİ olarak bugün itibarıyla 81 ilimizde toplamda 1 milyon 757 bin konut rakamına ulaştık. Bu proje devletimizin ortaya koyduğu en kapsamlı sosyal konut hamlesi olup, yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza yuva olacaktır. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesinler, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar sosyal konut projelerini kararlılıkla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, Trabzon'da inşa edilecek konutların hak sahipleri çekilen kurayla belirlendi.