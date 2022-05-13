BAKAN VARANK İKİYÜZLÜLÜKLE ADALET SİSTEMİNE ZARAR VERMELERİNE MÜSAADE ETMEYİZ - Son Dakika
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BAKAN VARANK İKİYÜZLÜLÜKLE ADALET SİSTEMİNE ZARAR VERMELERİNE MÜSAADE ETMEYİZ

13.05.2022 15:32

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bozüyük ilçesindeki tesis açılışının ardından kent merkezine geçerek Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bozüyük ilçesindeki tesis açılışının ardından kent merkezine geçerek Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Ardından ise Gölpazarı'nı Tanıtma ve Kültür Derneği'nin düzenlediği Hıdırellez şenliklerine katılanlara pilav dağıttı. Bakan Dönmez ve Varank'a şenliklerde Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediyesi Başkan vekili Melek Mızrak Subaşı eşlik etti.

BAKAN VARANK İKİYÜZLÜLÜKLE ADALET SİSTEMİNE ZARAR VERMELERİNE MÜSAADE ETMEYİZ
BAKAN VARANK İKİYÜZLÜLÜKLE ADALET SİSTEMİNE ZARAR VERMELERİNE MÜSAADE ETMEYİZ
BAKAN VARANK İKİYÜZLÜLÜKLE ADALET SİSTEMİNE ZARAR VERMELERİNE MÜSAADE ETMEYİZ
BAKAN VARANK İKİYÜZLÜLÜKLE ADALET SİSTEMİNE ZARAR VERMELERİNE MÜSAADE ETMEYİZ

YORUMLAR
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Bakan Varank: İkiyüzlülükle adalet sistemine zarar vermelerine müsaade etmeyiz Bakan Varank: İkiyüzlülükle adalet sistemine zarar vermelerine müsaade etmeyiz Bakan Varank: İkiyüzlülükle adalet sistemine zarar vermelerine müsaade etmeyiz (2) Bakan Varank: İkiyüzlülükle adalet sistemine zarar vermelerine müsaade etmeyiz (2)

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BAKAN VARANK İKİYÜZLÜLÜKLE ADALET SİSTEMİNE ZARAR VERMELERİNE MÜSAADE ETMEYİZ - Son Dakika
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