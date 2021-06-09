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Bakan Yanık: "Kadın kooperatiflerinin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız" - Son Dakika

Bakan Yanık: "Kadın kooperatiflerinin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız"

09.06.2021 17:03
Bakan Yanık:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şanlıurfa'da düzenlenen Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması programında, kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyerek, "Yerelde belediyelerimiz, valiliklerimiz, kurumalarımız, bizler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şanlıurfa'da düzenlenen Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması programında, kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyerek, "Yerelde belediyelerimiz, valiliklerimiz, kurumalarımız, bizler bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Şanlıurfa'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla yüz yüze ve çevrimiçi Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması düzenlendi. Programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kooperatif Başkanı Seher Kılıç ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal yüz yüze katılırken, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinin valileri, kooperatif başkanları ve kadın milletvekilleri ise çevrimiçi katıldı. Program, toplam 9 ilden katılımla gerçekleştirildi.

Programda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kooperatif Başkanı Seher Kılıç ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal salondakilere yüz yüze hitap ederken, diğer illerin valileri, kooperatif başkanları ve kadın milletvekilleri ise telekonferansla konuşmalarını gerçekleştirdi.

Kooperatifler arasında bölgesel iletişimi geliştirmek, yerel aktörlerin, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi konusunda farkındalıklarını arttırmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak konularının ele alındığı buluşmada konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal hizmet alanında 2002'den bugüne muazzam değişiklikler yaşadık. AK Parti iktidarları döneminde, sosyal politikalar anlamında Türkiye'nin dört bir köşesinde ele alınmayan herhangi bir başlık yok. Geçenlerde sağlık desteğiyle, sağlık politikasıyla ilgili konuşurken arkadaşlarımıza şunu da anlattım, aramızda genç arkadaşlar da vardır. Bu memleket hasta olup da ilaç alamadığı için, tanıdık doktor arayıp, tanıdık eczane arayıp, bir de devlet memurunun karnesine ilacını yazdırıp oradan ilacını temin eden günler yaşadı. Bugün sağlık sistemimizin, sigorta sistemimizin uluslararası ve ya yerel otoritelerin onaylayıp da bizim sağlık sistemimizin karşılamadığı bir tedavi yöntemi yok. Ne kadar pahalı olursa olsun hepsini karşılıyoruz. Sosyal Hizmetler olarak bizler bakanlığımız üzerinden 42 ayrı kalemde sosyal yardım yapıyoruz. Nakit ya da nakde çevrilebilir yardımdan bahsediyorum. Ayrı ayrı, ama az, ama çok. Bunlar sadece bir kısmının kamuoyunun bildiği, pek çoğunu ancak ilgilisinin bildiği, yardımı alanın bildiği yardımlar" dedi.

"ANADOLU TOPRAKLARININ KADINLARI HER ZAMAN ÇOK ÜRETKENDİR"

Çalışmalar kapsamında kadınların üretime dahil edilmesini amaçladıklarını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şimdi kadın istihdamı ve kadın iş gücü ile alakalı niye bu kadar şey yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bir toplumun elbette ki sosyal yardımlarla desteklenmesi, ihtiyaç sahibinin desteklenmesi çok önemli ama daha önemlisi çalışabilecek güçte ve kabiliyette olan insanların üretim sistemine, üretim bandına dahil olmasıdır. Bunun en önemli başlıklarından birisi de kadınlardır. Bizler bu kadar aileyi, toplumu önemseyen aile ve toplum geleceğini, sıhhatinin gerekliliğini önemseyen insanlar olarak kadınların istihdama dahil olmasını neden önemsiyoruz. Kadınları rahatsız etmek için mi ya da aileleri rahatsız etmek için mi, hayır. Tam tersine bizim bulunduğumuz coğrafyada ve yaşadığımız dünyada çok güçlü, ayakları üzerinde duran, geleceğini inşa eden bir ülke olmak yolunda daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Anadolu topraklarının kadınları her zaman çok üretkendir. Her zaman çok dirayetlidir ve yuvayı düşü kuş yapar dedirtecek kadar himaye eden, derleyen, toplayan ve evini, ocağını kendisinin etrafında kuran niteliktedir, kuran karakterdedir. Anadolu Bacıyan-ı Rum örneğini 11'inci yüzyılda yaşamıştır. Anadolunun kadınları Bacıyan-ı Rum örneği üzerinden kadınların yeteneklerini, üretim ekonomisine katılım kabiliyetlerini küçük ölçekten başlayarak bütün bir toplum inşasına kadar götürme örneğinin tecrübesine sahiptir. Bugün Güneydoğu, daha önce yaptığımız yerlerde, Kadın Kooperatifleri buluşmasının bugün yedincisini Şanlıurfa'da yapıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte bu buluşmayı gerçekleştiremediğimiz diğer bölgelerimize gideceğiz ve oralarda da bu buluşmayı yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN BÖLGEDEKİ KADINLAR AYAKTA DURMAYI BAŞARDI"

Kadınların eskiden çok zor zamanlar geçirmesine rağmen ayakta kalmayı başardığını söyleyen Bakan Yanık, "Bugün baktığımızda Güneydoğu Anadolu coğrafyasında kadınların geride bıraktıkları bütün zor zamanlara rağmen, terörün, yoksulluğun, eğitim eşitsizliğinin geçmişte yoğun yaşandığı bir yerde ayakta durup toplumu inşa etme kabiliyetini çok net ortaya koyduklarını görüyoruz. Bu kadar zorluğa rağmen direnen ve geleceği inşa eden kadınlar var bu salonda ve bu online sistemin arkasında. Biz bunların her birine ayrı ayrı çok güveniyoruz ve bu çalışmaların içinde çok daha büyük potansiyeller barındırdığını biliyoruz. Batman Güneydoğu'nun en güçlü illerinden, kadın hareketinin de en güçlü olduğu illerinden birisidir. Özellikle valimden rica ediyorum. Batman'da bir kadın kooperatifinin olmaması kabul edilemez. Batman'da en az üç, dört tane, çok iyi işleyen kadın kooperatifi olmalıdır. Valimizden bunun sözünü almak istiyorum. Önümüzdeki buluşmalarda inşallah Batman'ın kooperatiflerini ayrıca konuşuyor oluruz" dedi.

KADIN KOOPERATİFLERİNİN GELİŞMESİ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK

Kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyen Bakan Yanık, "Yerelde belediyelerimiz, valiliklerimiz, kurumalarımız, bizler bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Nitekim bugün yaptığımız bu buluşma aslında 3 bakanlığın ortak eseridir. Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve bizim bakanlığımızın ortak yürüttüğü bir projenin buluşmasındayız bugün. Ben diğer iki bakanımıza da bu projeye verdikleri destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İLLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

81 ilde, 2019 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ile 755 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri ile 35 bin 796 kişiye ulaşıldı ve 300 kadın kooperatifine ziyaret gerçekleştirildi. Toplam 464 yeni kadın kooperatifi kurulurken bu kapsamda çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ta gerçekleştirilen çalışmalarda ise 63 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri ile 6 bin 131 kişiye ulaşılarak, 15 kadın kooperatifine ziyaret gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 35 de yeni kadın kooperatifi kuruldu.

Yapılan açıklamaların ardından Bakan Yanık, açılışını yaptığı kadın kooperatifleri sergisini gezdi, kadınların yaptığı çiğköfteden yedi.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

Bakan Yanık: Kadın kooperatiflerinin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız
Bakan Yanık: Kadın kooperatiflerinin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız
Bakan Yanık: Kadın kooperatiflerinin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız
Bakan Yanık: Kadın kooperatiflerinin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız
Bakan Yanık: Kadın kooperatiflerinin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız
Bakan Yanık: Kadın kooperatiflerinin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız
Bakan Yanık: Kadın kooperatiflerinin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız

Güneydoğu Anadolu, Derya Yanık, Şanlıurfa, Güneydoğu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Yanık: 'Kadın kooperatiflerinin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız' - Son Dakika


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