Bakan Yardımcısı Kıran: "Yeni Zelanda Canisinin Silahındaki Semboller İyi Okunmalı"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Yeni Zelanda 'nın Christchurch'deki 2 camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla Türk ve İslam dünyasına mesaj verilmeye çalışıldığını belirterek, "Caninin kullandığı silahların üzerinde yer alan sembolleri iyi okumak lazım" dedi. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Diplomasi Kulübü tarafından düzenlenen ' Türkiye 'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası' konferansında öğrenciler ile bir araya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin çok kritik dönemlerden geçtiğine dikkat çekti. Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla Türk ve İslam dünyasına mesaj verilmek istendiğini vurgulayan Kıran, şöyle konuştu:"Teröristlerin verdiği mesaj şuydu; dünyanın en huzurlu ve güvenli ülkesi de olsa biz gideriz orayı yaşanmaz hale getiririz ve insanlara korku salabiliriz. Ama o mesajda Türkiye'yi ilgilendiren konular da vardı. Olayın detaylarına vakıf oldukça Türk ve Müslümanların üzerinde oynanan oyunlar ortaya çıkmaktadır. Caninin kullandığı silahların üzerinde yer alan sembolleri iyi okumak lazım. Buradan genç arkadaşlara da sesleniyorum, o sembolleri ve ne anlama geldiklerini iyi araştırsınlar. Araştırıldığında görülecek ki Osmanlı'dan bu yana Türklerin ve Müslümanların karşısında olan kişilere ulaşacaklar. Tırnak içinde söylüyorum caninin yayınladığı manifestoda Türkiye de yer alıyor. Türklerin Doğu'da yaşaması gerektiğini, Batı'da yaşatmayacağını söyleyen caniye karşı Batı yine sessiz kaldı. Hedefte Türkiye var, hedefte Ayasofya var, hedefte Türkiye'nin, Osmanlı'nın, Selçuklu 'nun adeta dünyaya nizam veren zenginlikleri var. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar hiç bitmeyecek. Dün 15 Temmuz'da yapılmak istenen bugün dünyanın öbür ucunda yapılıyor. Hep hedefte Türkiye var, Recep Tayyip Erdoğan var, Müslümanlar var. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bedeli ne olursa olsun değerlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Biz ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz.""Bedel öderiz taviz vermeyiz"Kıran, Türkiye düşmanlarının Türk halkının bu direncini kırmak için her şeyi yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:"Bunu en son 15 Temmuz'da FETÖ'yü kullanarak gerçekleştirdikleri o hain darbe girişiminde gördük. Her şeyi hesaplamışlardı. Ama Türk milletinin bağımsızlık aşkını, Türk halkının egemenlik sevdasını, Türk halkının özgürlüğüne düşkünlüğünü, Türk halkının demokrasiye olan bağlılığını hesap edemediler. Şimdi bu direnci kırmak, Türk halkını sindirmek ve Türk halkını Cumhurbaşkanımızın liderliği etrafında birleşen o gelecek perspektifini baltalamak için her şeyi yapıyorlar. O yüzden dünyanın bir ucunda da olsa bir bakıyorsunuz en ufak şeyin merkezinde yine Türkiye var, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan var, Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri, değerleri, ilkeleri var. Ne pahasına olursa olsun, hangi bedeli ödersek ödeyelim biz değerlerimizden taviz vermeyeceğiz. Biz tarihimizden, kültürümüzden, coğrafyamızdan, medeniyetimizden aldığımız güçle muasır medeniyet yolculuğumuza hızla ilerlemeye devam edeceğiz.""Coğrafyamızın hakkını vermeliyiz"Türkiye'nin zor bir coğrafyada var olduğunu ifade eden Kıran, bu coğrafyanın getirdiği sorumluluklar ve yüklediği misyonlar olduğunu ifade ederek, "Bu coğrafyanın geleceğimize, hedeflerimize, yol haritamıza yönelik gerçekleştirdiğimiz adımları sekteye uğratabilecek birtakım sorunlu bölgeleri de var. Bugün bütün komşularımızda neredeyse bir istikrarsızlık sarmalı olduğunu ve yanı başımızda Suriye 'de iç savaştan dolayı o iç savaşın en doğrudan etkisi bugün 3,6 milyon Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Sadece bir mülteci boyutuyla birlikte güvenlik anlamında da stratejik anlamda da ülkemizin hatta bağımsızlığı ülkemizi her anlamda yol haritasını, hedeflerini etkileyecek derecede önemli etkileri var. O yüzden kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda, batımızda bunların Türkiye'yi etkilememesi söz konusu olamaz" dedi.Konferansın ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - ORDU