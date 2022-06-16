Gazeteciler, "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi"nin ardından sertifikalarını aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazeteciler, "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi"nin ardından sertifikalarını aldı

16.06.2022 16:44
Gazeteciler, "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi"nin ardından sertifikalarını aldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangınların yüzde 90'ının insanların ihmalinden, çok az bir kısmının da kasıtlı meydana geldiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangınların yüzde 90'ının insanların ihmalinden, çok az bir kısmının da kasıtlı meydana geldiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Türkiye genelinde yazılı ve görsel basın yayın organlarında çalışan bazı gazetecilere, Antalya'daki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi" verdi. Eğitimde olası orman yangınında korunma ve müdahale teknikleri, hem teorik hem de uygulamalı eğitimle anlatıldı.

İki aşamalı eğitimin programının uygulamalı kısmında üzerinde "gönüllü" yazan kıyafetleri giyen gazeteciler, arazözlere binerek parkurları gezdi. Helikopterin havuzdan su alması, çıkan yangının uçak, helikopter ve karadan arazözle söndürülmesi faaliyetlerine de katılan gazeteciler, eğitimi tamamlayarak "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü" olarak sertifikalarını aldılar.

Bakan Yardımcısı Tiryaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm teşkilatın yangın sezonuna hazır olduğunu belirtti.

Yangın anında araç ve ekipmanlarıyla kısa sürede müdahale ettiklerini anlatan Tiryaki, şunları söyledi:

"Orman yangınlarına karşı 100 bin gönüllü, 20 bin orman genel müdürlüğü personeline eğitim verildi. Türkiye genelinde 700 yangın söndürme havuzu var ve her yıl üzerine 60-70 kadar ekleme yapılıyor. Hava araçları sayısını Türk Silahlı Kuvvetleri ile protokol yaparak artırdık. İnsansız hava araçlarıyla sürekli ormanlarımız izleniyor."

Tiryaki, teşkilat olarak yangını öğrenme, anında ve etkili müdahale konusunda iyi konumda olduklarını aktardı.

Yangının çıkmaması için vatandaşların da gerekli hassasiyeti göstermesinin önemine işaret eden Tiryaki, "Yangınlarımızın ne yazık ki yüzde 90'ı insanlarımızın ihmalinden, çok az bir kısmı da kasıtlı meydana geliyor." dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile şube müdürleri de eğitimi yakından takip etti.

Yarın da aynı yerde sosyal medya fenomenlerine eğitim verilecek.

Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı
Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı
Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı
Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı
Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı
Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı
Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı
Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı
Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı
Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı
Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı
Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı
Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı
Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı
Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı
Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı
Gazeteciler, Orman Yangını Gönüllü Eğitimi nin ardından sertifikalarını aldı

YORUMLAR
500
Orman Genel Müdürlüğünden 'Orman Yangını Gönüllü Eğitimi' Orman Genel Müdürlüğünden 'Orman Yangını Gönüllü Eğitimi' Orman Genel Müdürlüğünden 'Orman Yangını Gönüllü Eğitimi' (2) Orman Genel Müdürlüğünden 'Orman Yangını Gönüllü Eğitimi' (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteciler, 'Orman Yangını Gönüllü Eğitimi'nin ardından sertifikalarını aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:21 İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlileri için toplu ulaşım hafta sonu ücretsiz olacak
21:55 Sağlık çalışanlarının mali haklarını düzenleyen ve emekli maaşlarında iyileştirmeler içeren kanun teklif Meclis'te kabul edildi
21:43 Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi
21:20 Elon Musk, 2024'teki ABD Başkanlık seçimlerinde destekleyeceği ismi açıkladı
19:26 Ağbaba İzmir'deki vatandaşlarla bir araya geldi: 10 liralık kahve aldım, eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
20:17 Acun Ilıcalı Berat Özdemir'i istedi, Trabzonspor teklifi reddetti
20:05 Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 22:37:58. #1.11#
SON DAKİKA: Gazeteciler, "Orman Yangını Gönüllü Eğitimi"nin ardından sertifikalarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement