Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havadan ve karadan yürütülen etkili mücadeleler sonucunda Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havadan ve karadan yürütülen etkili mücadeleler sonucunda Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

5 GÜNDE 314 YANGINLA MÜCADELE EDİLDİ

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın Çine, Balıkesir Susurluk ve İzmir Buca yangınları tamamen kontrol altına alındı. Rüzgarın şiddetini artırdığı 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülkemiz genelinde 192'si orman dışı olmak üzere toplam 314 yangına müdahale ettik. Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın alevlere karşı verdiği etkin ve aralıksız mücadele sonucu çok şükür bu yangınların tamamını kontrol altına aldık. Ancak yangın riski halen devam ediyor. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat teyakkuzda olmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

"EN UFAK DUMAN GÖRÜLDÜĞÜNDE YETKİLİLERE HABER VERİN"

Ayrıca Bakan Yumaklı, dışarıda ateş yakılmaması, yangına sebebiyet verilecek davranışlardan kaçınılması ve en ufak bir duman veya alev görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi çağrısında da bulunmayı ihmal etmedi.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Orman Yangınları, İbrahim Yumaklı, Balıkesir, Susurluk, Çevre, İzmir, Aydın, Çine, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

12:00
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale Görüntüler infial yarattı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı
11:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı
11:02
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu adliyeye sevk edildi
10:59
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
10:54
e-Devlet’ten bomba bir hizmet daha Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
10:46
Özür diledi ama kurtulamadı Zabıta tezgâhını kaldırdı
Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 12:19:00. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.